Sirimiri: El Carnaval tomó el sábado por la tarde Riberas y Amara

DV Domingo, 9 de marzo 2025, 07:36 Comenta Compartir

Vehículos autorizados

José Luis Cuesta se dirige al concejal de Ecología, Iñigo García: «La injusta norma de la Zona de Bajas Emisiones que han aprobado con la falsa idea de reducir las emisiones contaminantes de los tubos de escape en la zona centro de la ciudad se cae por su propio peso. Y me explico. En la norma meten un apartado para excluir de la misma a determinados vehículos que también contaminan. Y por ello vamos a ver circular en el área ZBE a decenas y decenas de vehículos contaminantes por usar diésel y tener una edad considerable. En esta ilógica lista de beneficiados están muchos autobuses de Dbus, camiones de recogida de basura, la mayoría de la flota de la empresa FCC, dedicada a la limpieza de la ciudad y cuyos vehículos son de propiedad municipal, los coches camuflados de la Guardia Municipal, con antigüedades como para ir al desguace. Todos estos vehículos, señor concejal, entrarán en la ZBE, pero no pasa nada porque son municipales, los afectados nuevamente los donostiarras».

Asentamientos ilegales

I. Alberdi escribe: «Llama la atención cómo nuestras autoridades quieren multar con nada menos que 500.000 euros por exceso de mesas en una terraza de un local en la playa que llevaba tiempo abandonado y, sin embargo, hagan la vista gorda y permitan que bandas de jóvenes magrebíes se instalen en el espacio público de Cristina Enea y los márgenes del Urumea en diversos asentamientos con mesas, tiendas de campaña y todo el mobiliario imaginable para organizar merendolas, comidas, peluquería, etc. Le recomiendo a Costas y a la guardia municipal que se den una vuelta por la pasarela de Mikel Laboa y del puente de Astiñene...».

Rotonda de Anoeta

Ángel Apalategui responde a un lector: «No hace falta ser experto para comprobar en la misma nueva rotonda de Anoeta que el autobús al dar el giro de 90 grados en un punto de la plaza tiene que invadir necesariamente totalmente el carril por donde circulan el resto de los vehículos. No me digan que es normal. Se ha proyectado mal esta rotonda y las consecuencias las vamos a padecer en cuanto se decidan a terminar las obras».

Parada de taxis

Escribe estas líneas Javier Iturbe: «En el paseo de Errondo, a la altura de una terminal de la estación del Topo, frente a la torre de Anoeta, el Ayuntamiento decidió poner una parada para taxis. Ello ha supuesto eliminar uno de los dos carriles de circulación en dirección a Riberas de Loiola y en consecuencia aumentar los atascos de vehículos en este punto. Lo curioso y llamativo de esta decisión municipal, que no ha tenido que ver con la petición de ningún taxista, es que en la citada parada nunca hay un taxi para recoger usuarios. Que me explique el causante de esta decisión, que ha costado un buen dinero a todos los donostiarras, para qué se ha hecho».

Pivotes fijos

Expone A. Odriozola: «Los pivotes que hay en la plaza Irudamatxo antes se podían retirar con llave. Ahora están fijos, de forma que en caso de necesitar una ambulancia no se puede acceder hasta las casas. ¿No se podrían volver a poner los pivotes con llave facilitando la accesibilidad a las casas?».

Verbenas molestas

Expone F. C.: « Con tiempo suficiente para que encuentre una solución al problema me dirijo al sr. Alcalde en relación con las ruidosas verbenas nocturnas que suelen tener lugar en junio en la plaza de los Prebostes. Se le ha sugerido repetidas veces que las lleve a las proximidades del cercano estadio o que acaben a una hora más razonable, por ejemplo a las 00.00. Comprendemos sus lazos personales con los organizadores pero comprenda usted también al vecindario donde hay bebés y personas mayores o enfermas. Esta plaza, como atestiguan informes incluso municipales, no es lugar apto para estas cosas».

Temas

Dbus

Anoeta

Casas