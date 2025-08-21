Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Señala Luis Fernando: «Espero que la Junta de Gobierno Local que ha sacado a concurso la reparación de las calzadas que están deterioradas, incluya tambien entre las 20 calles, los 60m de la calle Pasaje de Iruresoro hasta el número 13 en Egia, pues desde hace años solo se parchean los baches y está la calzada desnivelada y llena de agujeros».
El buzón de los lectores donostiarras

Sirimiri: Calzada muy «deteriorada» en Egia

Chubascos frecuentes durante la jornada de ayer y un cielo completamente cubierto por las nubes

DV

San Sebastián

Jueves, 21 de agosto 2025, 06:06

Fuegos históricos

Aclara Coro Agirre: «Quiero hablar sobre los fuegos artificiales. Me gustaría aclarar las confusiones que estos días se oyen en muchos medios ... de comunicación y por ende entre la gente, diciendo que en Donostia se celebran fuegos artificiales desde hace 60 años. Lo que se celebran son 60 años de que son de Concurso, pero la Semana Grande de toros y fuegos yo la conozco desde la perspectiva de mis 85 años –desde siempre–. Sé que Javier Sada nos lo aclararía de maravilla y con detalles. Agradecería de todo corazón está aclaración».

