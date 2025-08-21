Sirimiri: Calzada muy «deteriorada» en Egia

Fuegos históricos

Aclara Coro Agirre: «Quiero hablar sobre los fuegos artificiales. Me gustaría aclarar las confusiones que estos días se oyen en muchos medios ... de comunicación y por ende entre la gente, diciendo que en Donostia se celebran fuegos artificiales desde hace 60 años. Lo que se celebran son 60 años de que son de Concurso, pero la Semana Grande de toros y fuegos yo la conozco desde la perspectiva de mis 85 años –desde siempre–. Sé que Javier Sada nos lo aclararía de maravilla y con detalles. Agradecería de todo corazón está aclaración».

«Ciudad retrete»

Opina Josetxo Ikazategi: «Otra vez más la hostelería se lleva el primer premio. Sí, esa Hostelería sin escrúpulos que no duda en llenar las calles de basura con el vaso de plástico. Hay que ver cómo amanecieron las calles de la Parte Vieja. Hasta la rodilla de suciedad. La limpieza de las calles por parte de los trabajadores de FCC. Se llevan la matrícula de honor por hacer su trabajo a la perfección. Sobre todo limpiando los restos de la Hostelería y las meadas de sus clientes. El segundo premio se lo lleva Eneko Goia por permitir que la ciudad se convierta en un retrete gigante. Toda la ciudad huele a meada. Claro, no ha llovido en muchos días. Seguiremos premiando a los de siempre».

Cambios en Urbieta

Solicita Puri: «Podrían quitar las raíces de árboles que sobresalen en la acera que está en la primera parada del bus 28 y 21, de la calle Urbieta. Y de paso, también podrían hacer algo con los contenedores de basura que están en la primera parada de los buses 19, 16 y 31 de la misma calle, porque también entre dichos contenedores y la marquesina hay un gran árbol. Ruego que se tomen medidas para solucionar lo que he expuesto».

Hotel Buenavista

Reflexiona María: «Leo con tristeza que en Buenavista van a construir un nuevo hotel, y que el comedor será de uso exclusivo para sus usuarios. Qué pena, con los ratos tan agradables que hemos pasado en el bar-merendero en la zona acristalada mirando al mar. Qué inocente he sido pensando que los nuevos propietarios dejarían una zona para que pudiéramos seguir disfrutando de esos momentos tan buenos. Están convirtiendo San Sebastián en una ciudad exclusiva para turistas, llena de hoteles. Indignante».

Gracias a un agente

Agradece Xabier Belasko: «Me gustaría dar las gracias al agente que el día 12 en el puente de la estación observó que un ladrón me había robado el móvil, de lo cual yo no me había dado cuenta, y consiguió que me lo devolviese. Un trabajo impecable, silencioso y que normalmente no apreciamos».

«Mila esker, Dbus!»

Reconoce Elena: «Un gran acierto que el servicio de autobuses organizado por Dbus para las madrugadas de Semana Grande, haya incrementado este año la frecuencia y la posibilidad de llegar a las paradas de Miramon. Hay muchos adolescentes por la zona a los que se les ha hecho un gran favor, al mismo tiempo que ha permitido que los padres estuviéramos más tranquilos al saber que disponían de un servicio público cercano a sus domicilios. Mila esker Dbus!».