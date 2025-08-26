Sirimiri: Caída de cascotes en la calle Matia

Playa sin adaptar

Expone Lorenzo María Urbistondo: «Soy tetrapléjico y voy en una silla de ruedas con motor. Tengo alquilado un toldo en la ... playa de la Zurriola y no puedo pasar. ¿Por qué? En primer lugar, porque no han rebajado el adoquín que está en la zona de minusválidos. Además, han quitado las primeras placas de plástico del carril de minusválidos y las usábamos para poner una placa de madera para poder pasar. Una vez ya en el toldo, poníamos unas tablas para estar en la arena sin que se estropee mi silla, pero ya tampoco me dejan. Las poníamos y recogíamos todos los días porque el Ayuntamiento tampoco me permitió guardarlas en algún almacén de la Zurriola. Presentamos una reclamación en Udalinfo para que me permitiesen guardar las tablas y la resolución ha sido negativa. Ruego comprensión y que los responsables adapten la playa para todos los usuarios».

Piedras Ondarreta

Opina Lander: «Desde hace años se retiran piedras de Ondarreta y siguen apareciendo cada año más. El problema es que el volumen de piedras retiradas no es sustituido por el mismo volumen de arena con lo que cada vez hay menos playa, tal y como se ve en la altura a la que está la arena en el muro del tenis. Esta diferencia se ve muy claramente comparando cómo está ahora con las fotos antiguas que el Diario Vasco publicó hace no mucho del cine en la playa que había hace años en Ondarreta. Será bajo el nivel de la playa que incluso ha llegado a aparecer un barco enterrado hace 500 años. El lecho rocoso aparecerá cada vez más mientras no se aporte arena, se ha avisado al Ayuntamiento desde hace años pero no hacen ningún caso a los ciudadanos corrientes. Y esto además pone en peligro el muro del tenis, teniendo el Ayuntamiento que hacer un añadido chapucero para apoyarlo y en menos de un año ya está en el aire y no cumple su función».

Bajas emisiones

Protesta Pedro Ciga: «Quiero que todo el mundo sepa que ese rollo de la zona de bajas emisiones es un cuento chino. Nosotros que vivimos en la Parte Vieja sí tenemos una zona de altísimas emisiones. Emisiones que son palpables de color negro, hollines, carbonilla que viene de esa hostelería insaciable. Y que nos quiere matar a todos los vecinos que llevamos viviendo en ella desde los años cincuenta. Sus cocinas, sus parrillas, sus chimeneas con extractores muy potentes nos arrojan sobre nuestras casas y nuestra ropa colgada cantidades ingentes de lo que producen. No tienen el mínimo de consideración con los vecinos, y los vecinos no podemos ni siquiera colgar las sábanas blancas porque las recogemos negras. Que lo sepa todo el mundo incluido Eneko Goia, que no mueve un dedo para solucionarnos el tema».

Más turismo

Escribe E. González: «Donostia pierde turistas en julio mientras aumentan en el resto de Gipuzkoa. Ese es el precio que tenemos que pagar los donostiarras por la política municipal de prohibir nuevas licencias de pisos turísticos en nuestra ciudad. Lo que los demás alcaldes –con muy buen criterio– no hacen. El resultado: que los turistas que llenan las calles y paseos de San Sebastián pernocten y gasten su dinero en las localidades cercanas. Esto es: que los demás municipios se enriquezcan a costa de que nuestra ciudad se empobrezca. Y eso sin que por ello sean menos esas 'insoportables molestias' que se supone causan los visitantes. Y no solo pierden los habitantes en general, sino el propio ayuntamiento al recaudar mucho menos por los nada desdeñables impuestos extra que se cargan a los pisos turísticos».