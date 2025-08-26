Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los bomberos de Donostia tuvieron que acordonar ayer por la tarde un tramo de la calle Matia, 6, donde la terraza del bar Danena porque se desprendieron algunos cascotes, al parecer, de la fachada del edificio. No hubo que lamentar daños personales ni materiales, aunque la parte de la fachada cayó junto a una de las mesas.
El buzón de los lectores donostiarras

Sirimiri: Caída de cascotes en la calle Matia

Disfrutamos ayer de una jornada veraniega con el sol brillando durante todo el día y altas temperaturas

DV

San Sebastián

Martes, 26 de agosto 2025, 06:17

Playa sin adaptar

Expone Lorenzo María Urbistondo: «Soy tetrapléjico y voy en una silla de ruedas con motor. Tengo alquilado un toldo en la ... playa de la Zurriola y no puedo pasar. ¿Por qué? En primer lugar, porque no han rebajado el adoquín que está en la zona de minusválidos. Además, han quitado las primeras placas de plástico del carril de minusválidos y las usábamos para poner una placa de madera para poder pasar. Una vez ya en el toldo, poníamos unas tablas para estar en la arena sin que se estropee mi silla, pero ya tampoco me dejan. Las poníamos y recogíamos todos los días porque el Ayuntamiento tampoco me permitió guardarlas en algún almacén de la Zurriola. Presentamos una reclamación en Udalinfo para que me permitiesen guardar las tablas y la resolución ha sido negativa. Ruego comprensión y que los responsables adapten la playa para todos los usuarios».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece la actriz Verónica Echegui a los 42 años tras varios días hospitalizada por un cáncer
  2. 2

    El propietario del centro comercial Txingudi de Irun vende el edificio por varias decenas de millones
  3. 3 San Sebastián, multas de 3.000 euros y cumpleaños en parques: el debate que divide a los donostiarras
  4. 4

    «España ardiendo y sin medios y aquí nos reunimos 200 personas de buen rollo y traen hasta helicópteros»
  5. 5

    «El PNV nos ha engañado, sus leyes no representan a la derecha vasca»
  6. 6

    Kubo se muerde la lengua con los fichajes: «Ya pedí perdón»
  7. 7 La ira de Manolo González con Brais por el pelotazo que no fue
  8. 8 El Gordo de La Primitiva deja 160.469 euros en una localidad de Gipuzkoa
  9. 9

    Detenidos dos jóvenes por agredir con arma blanca y patear a un hombre en Irun
  10. 10 Fallece Conchita Telleria, leyenda de la gastronomía vasca durante medio siglo en Ordizia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Sirimiri: Caída de cascotes en la calle Matia

Sirimiri: Caída de cascotes en la calle Matia