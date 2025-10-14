Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Critica Lorenzo M. Egurza: «¡¡Es alucinante!! Están realizando obras en el entorno de la calle Izaburu del barrio del Antiguo y no se les ha ocurrido otra idea mejor que instalar un servicio de obra en un paso público situado en los números 31-33 de dicha calle. Que lo sitúen en otro emplazamiento por favor».
El buzón de los lectores donostiarras

Sirimiri: Baño de obra colocado en un paso público

El sol lució durante buena parte del día y las temperaturas fueron muy agradables en una jornada primaveral

DV

Martes, 14 de octubre 2025, 07:19

Calle San Bartolomé

Escribe María Isabel Ugarte: «Se está procediendo a la renovación de la tubería de agua potable municipal, que afecta a varios portales ... de la calle San Bartolomé, acera derecha e izquierda de final de la calle. Al interesarnos por las obras y preguntar a la empresa adjudicataria si van a proceder a la sustitución de las aceras, cuál es nuestra sorpresa, nos informan que únicamente se va a arreglar la acera de los números pares. No lo podemos entender; otro parcheo más; un lado de acera renovado y otro se queda de nuevo hecho un desastre. Sería el momento ideal para acometer de una vez por todas la renovación tan esperada y deseada de asfaltado de calzada y sustitución de aceras en esta calle. En muchos años, yo me atrevería a decir más de 50, el Departamento de Mantenimiento, a la hora de elaborar sus presupuestos y aplicar las diferentes partidas para el asfaltado y sustitución de aceras de diferentes puntos de la ciudad, nunca se nos ha tenido en cuenta y sólo se ha procedido a arreglos puntuales, a pesar de haberlo solicitado por los vecinos en diversas ocasiones. Señores, hay que cuidar nuestra ciudad y dar una buena imagen; en primer lugar por los vecinos, que somos los que con nuestros impuestos contribuimos al mantenimiento de la ciudad y en segundo lugar, por si el primero no es de interés para nuestra corporación, por los muchos turistas que pernoctan en los hoteles, pensiones y pisos turísticos de esta zona, los cuales muestran su extrañeza al ver el abandono y deterioro de nuestra calle; tengan en cuenta que, después de ver nuestra querida Concha, muchos acceden a la ciudad a través de nuestra calle y la impresión que reciben es completamente negativa. Sr. concejal de Mantenimiento y Servicios Urbanos, tome una decisión con sentido común al respecto».

