Sirimiri: Baño de obra colocado en un paso público

Critica Lorenzo M. Egurza: «¡¡Es alucinante!! Están realizando obras en el entorno de la calle Izaburu del barrio del Antiguo y no se les ha ocurrido otra idea mejor que instalar un servicio de obra en un paso público situado en los números 31-33 de dicha calle. Que lo sitúen en otro emplazamiento por favor».

Martes, 14 de octubre 2025, 07:19

Calle San Bartolomé

Escribe María Isabel Ugarte: «Se está procediendo a la renovación de la tubería de agua potable municipal, que afecta a varios portales ... de la calle San Bartolomé, acera derecha e izquierda de final de la calle. Al interesarnos por las obras y preguntar a la empresa adjudicataria si van a proceder a la sustitución de las aceras, cuál es nuestra sorpresa, nos informan que únicamente se va a arreglar la acera de los números pares. No lo podemos entender; otro parcheo más; un lado de acera renovado y otro se queda de nuevo hecho un desastre. Sería el momento ideal para acometer de una vez por todas la renovación tan esperada y deseada de asfaltado de calzada y sustitución de aceras en esta calle. En muchos años, yo me atrevería a decir más de 50, el Departamento de Mantenimiento, a la hora de elaborar sus presupuestos y aplicar las diferentes partidas para el asfaltado y sustitución de aceras de diferentes puntos de la ciudad, nunca se nos ha tenido en cuenta y sólo se ha procedido a arreglos puntuales, a pesar de haberlo solicitado por los vecinos en diversas ocasiones. Señores, hay que cuidar nuestra ciudad y dar una buena imagen; en primer lugar por los vecinos, que somos los que con nuestros impuestos contribuimos al mantenimiento de la ciudad y en segundo lugar, por si el primero no es de interés para nuestra corporación, por los muchos turistas que pernoctan en los hoteles, pensiones y pisos turísticos de esta zona, los cuales muestran su extrañeza al ver el abandono y deterioro de nuestra calle; tengan en cuenta que, después de ver nuestra querida Concha, muchos acceden a la ciudad a través de nuestra calle y la impresión que reciben es completamente negativa. Sr. concejal de Mantenimiento y Servicios Urbanos, tome una decisión con sentido común al respecto».

Retretes sucios Denuncia Koro: «Es insufrible el olor que se desprende de los retretes del parque de Araba. Cuando estoy con mis nietas en los bancos de este parque es inaguantable el olor, y es un problema de salud, toda vez que en este parque la mayoría de los niños son menores de 5 años. Es una vergüenza que no se limpien a diario y es algo que comentamos todos los aitonas y aitas que nos reunimos en los bancos. Como pueden ver los responsables municipales hay que aplicar en la política municipal la regla de las tres 'erres'; reducir, reutilizar y reciclar. Los donostiarras queremos que se gaste menos dinero, no queremos grandes obras, queremos que se conserve lo que tenemos, que se cuide y que se limpie». Estación de autobuses Escribe F. Aedo: «A propósito del proyecto de ampliar la zona de espera de la estación de buses, una medida que se debería aplicar urgentemente es el derribo de la pared existente entre la entrada de personas a la estación y el aparcabicis de Dbizi. El derribo de esta pared situada frente a las escaleras mecánicas proporcionaría una entrada de aire que se agradecería mucho para mitigar el tufo y el aire viciado que se respira en una estación de autobuses diminuta totalmente saturada de pasajeros. Desde que han abierto el pasadizo, estamos viendo que al otro lado de la mencionada pared no hay nada, por lo que su derribo es totalmente factible y se agradecería un montón para una mayor ventilación y entrada del aire». Aparcar en la jungla Comenta Enrique P.: «Los árboles situados en la calle Azpeitia necesitan una buena poda, la necesitan de forma urgente diría yo. En algún tramo de esta calle del barrio de Amara, al aparcar tu vehículo, te entran, literalmente, las ramas en el interior del vehículo».

