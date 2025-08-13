Programa de hoy miércoles 13 en la Aste Nagusia de San Sebastián

Janus lester tocará en el concierto de Sagüés este miércoles.

I. G. D. San Sebastián Miércoles, 13 de agosto 2025, 06:20 Comenta Compartir

San Sebastián celebra hoy su tercer día de la Semana Grande. Este miércoles, la ciudad volverá a verse envuelta en un sinfín de actividades y diversiones. La programación prevee otro día en el que Donostia no va a parar ni un instante. Este miércoles, 13 de agosto, estas son las mejores opciones para disfrutar de la Aste Nagusia:

1

Festival de Cine Marítimo del Aquarium «Errio»

Todos reconocen el Nilo, el Rin, el Támesis, el Sena o el Guadalquivir, pero ¿qué ocurre cuando se habla del Oria? Este documental permite descubrir, de la mano de la remera Nagore Urdapilleta, la importancia que ha tenido la ría históricamente, siendo una de las referentes en astilleros, pesca de la ballena entre muchas otras cosas.

Festival de Cine Marítimo del Aquarium «Errio» Lugar : Aquarium

Hora: 12.00-13.05

2

Bambalúa Teatro presenta «Camino», comedia teatral

Esta Semana Grande tampoco olvida el teatro. En este caso, Bambalúa Teatro presenta un comedia teatral sobre el Camino de Santiago. La clave de la comedia son los distintos personajes, peregrinos, que van apareciendo en escena con sus singularidades. Será en la Plaza Cataluña, en Gros.

Bambalúa Teatro presenta «Camino», comedia teatral Lugar : Plaza Cataluña

Hora: 19.30-20.30

3

Concurso de Fuegos Artificiales

Esta noche el Concurso Internacional de Fuegos Artificiales de la Semana Grande de San Sebastián volverá a reunir a los donostiarras con su espectacular show de luces y sonido en la bahía de La Concha. En la cita nocturna por excelencia de la Semana Grande donostiarra, Pirotecnia Peñarroja, con una impresionante combinación de tradición, innovación y emoción, luchará por ser la más aplaudida por la bahía.

Concurso de Fuegos Artificiales Lugar : Centro/Bahía de La Concha

Hora: 22.45-23.15

4

Concierto de Semana Grande en Sagüés

Este miércoles es el turno de Janus Lester, que lanza su segundo disco. El músico vasco ha realizado 100 conciertos por toda Euskal Herria, colaborado con artistas como Izaro o Idoia y cantado con la Orquesta Sinfónica de Euskadi.

Concierto de Sagüés Lugar : Plaza Tomás Alba

Hora: 23.45

5

Más en el programa de Aste Nagusia 2025

Más allá de de Nordic Walking, Bizikleta festa, el concurso de fuegos artificiales y el concierto de Sagüés, el programa de la Semana Grande de San Sebastián 2025 ofrece una amplia variedad de actividades para este miércoles 13 de agosto.

A tener en cuenta hoy en Semana Grande...

Infantil: Hinchables en la plaza Cataluña de 17.00 a 20.30.

Gastronomía : II Concurso Aste Nagusia de Calamar en su tinta en el parque Aitzol, de 17.00 a 20.00

Deporte: Torneo de Waterpolo 4X4 Cuadrillas, en el Náutico, de 16.00 a 18.45.

Danza: Trebeska Dantza Taldea, en la plaza de la Constitución de 20.00 a 21.30.

Concierto: Quincena Musical de San Sebastián en Tabakalera tocan: Idurre Azkue, Jone Amezaga, Jone San Martín y DJ Bihotza. Será de 19.30 a 20.30.

Programa de la Semana Grande de Donostia 2025 | Miércoles 13