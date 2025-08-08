Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las barredoras trabajarán desde primera hora de la mañana en Semana Grande para retirar la suciedad de las calles. SARA SANTOS

El plan especial de limpieza para Semana Grande se compone de 111 operarios

El refuerzo se apoyará en 78 vehículos especializados para retirar los residuos de las calles en turnos de mañana, tarde y noche

Aingeru Munguía

Aingeru Munguía

San Sebastián

Viernes, 8 de agosto 2025, 02:00

El operativo especial de limpieza para la Semana Grande se compone de 114 trabajadores y hasta 78 vehículos, que trabajarán en diferentes turnos en ... los espacios festivos para que la huella de la diversión se note lo menos posible a la mañana siguiente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

