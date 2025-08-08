El plan especial de limpieza para Semana Grande se compone de 111 operarios

El operativo especial de limpieza para la Semana Grande se compone de 114 trabajadores y hasta 78 vehículos, que trabajarán en diferentes turnos en ... los espacios festivos para que la huella de la diversión se note lo menos posible a la mañana siguiente.

Del trabajo de este dispositivo y de la colaboración ciudadana depende que las calles amanezcan en buen estado. El comportamiento ciudadano es clave porque la tendencia es a generar cada vez menos residuos en la vía pública. Desde el año 2019 se viene registrando, año a año, menos basura en la limpieza viaria durante la Aste Nagusia. El año pasado se recogieron 85 toneladas de desperdicios en la limpieza de las calles, un 24% menos que el año anterior, una reducción que es del 29% si se tiene en cuenta lo generado el año antes de empezar la pandemia (2019). El mayor volumen de basura recogida puede deberse a una mayor concienciación o a una menor presencia de personas en la ciudad.

LA CLAVE Zonas. Los equipos de limpieza se distribuirán en siete zonas Parte Vieja, Ensanche Oriental, Centro, Gros, turno de tardes, Alderdi Eder y Muelle.

Medios humanos 111 operarios.

Medios mecánicos 78 vehículos (recolectores, barredoras, camiones-cisterna, hidrolimpiadoras, baldeadoras, fregadoras y carros de barrido manual).

Sea por el motivo que sea, el dispositivo especial de refuerzo de la limpieza actuará a pleno rendimiento desde este sábado, principalmente en las zonas de mayor afluencia de público.

Áreas festivas

El concejal de Mantenimiento y Servicios Urbanos, Carlos García (PSE), explicó que el operativo contará con un total de 111 trabajadores, distribuidos por sectores y turnos, con el objetivo de garantizar la limpieza y salubridad en las principales áreas festivas: Parte Vieja, Centro, Paseo Nuevo, Gros, Kursaal, Zurriola, Muelle, San Bartolomé, así como la zona de lanzamiento de los fuegos artificiales.

«El refuerzo de medios humanos y técnicos en estas fechas es fundamental para mantener la ciudad en condiciones óptimas, por el notable incremento de residuos que generan las fiestas», indicó el concejal de Mantenimiento.

Semana Grande Cada vez se genera menos basura. Desde 2019 han bajado un 29% los residuos recogidos en la calle

El dispositivo también contempla la fumigación diaria en puntos críticos donde se acumulan orines y vómitos. Para esta tarea se utiliza un producto desinfectante y maquinaria portátil específica. Las zonas de actuación son el Paseo Nuevo, Sagüés, las calles de la Parte Vieja y el Ensanche Oriental y los alrededores de iglesias y edificios emblemáticos como el teatro Victoria Eugenia.

Equipamiento técnico

El operativo contará con vehículos especializados, como recolectores, barredoras, camiones-cisterna de gran capacidad (8 y 16 m³), furgones hidrolimpiadores, baldeadoras de aceras, fregadoras, sopladoras, y carros de barrido manual. Todo ello se organiza en turnos específicos para las mañanas, tardes y noches.

La actuación en el perímetro del lanzamiento de las colecciones pirotécnicas comienza a las 21.30 h con un «baldeo tangencial» de las calles Hernani e Ijentea, se riegan los tamarindos y se baldea también el paso peatonal entre la primera rampa de bajada a la playa y la zona acotada para lanzar los fuegos. Una vez finalizado el espectáculo, se vuelven a refrescar los árboles por si pudiera haber algún resto de fuego o de carcasas. Al día siguiente, desde primera hora se procede a barrer y retirar los restos de carcasas y otros elementos pirotécnicos, baldeando en entorno y volviendo a mojar los tamarices de la zona, que vuelve a prepararse para la siguiente colección.

García señaló que estas labores «se planifican con antelación con gran precisión, para garantizar una Semana Grande limpia, segura y disfrutable para toda la ciudadanía y visitantes».