¿Qué nota les das a los fuegos artificiales de este jueves en la Semana Grande de San Sebastián?

I. G. D. Jueves, 14 de agosto 2025, 23:09 Comenta Compartir

El Concurso Internacional de Fuegos Artificiales de San Sebastián vuelve a ser uno de los platos fuertes que presenta la Semana Grande de Donostia 2025. Este año, al igual que en ediciones precedentes, miles de personas volvieron a acercarse a las inmediaciones del paseo de La Concha, Ondarreta, el puerto y el monte Urgull para disfrutar de las colecciones más originales, coloridas y atractivas del momento.

Este jueves, 14 de agosto, la protagonista del prestigioso certamen fue Caballer FX (Valencia). Nacida en el seno de la familia Zamorano Caballer y dirigida por Mª José Lora Zamorano, pirotécnica con más de 20 años de experiencia, Caballer FX es sinónimo de innovación y excelencia en el mundo de los espectáculos pirotécnicos. Son característicos en esta pirotecnia la conjunción entre pirotecnia y la artesanía tradicional, con los que ofrece fuegos artificiales y efectos especiales con una precisión técnica impecable.

Y a ti, ¿qué te pareció la colección que presentó este lunes en la Aste Nagusia de Donostia? ¿Te convencieron las luces, el ritmo y la originalidad de sus propuestas? Haz de jurado por un día y puntúa la colección de Caballer FX.

La puntuación de los lectores se publica al día siguiente en la edición impresa de El Diario Vasco. Para ello se tienen en cuenta los votos enviados antes de las 19:00 horas.

Programa del Concurso de Fuegos Artificiales de Donostia

Más colecciones de Fuegos Artificiales Viernes 15 de agosto: Pirotecnia Valenciana (Valencia)

Sábado 16 de agosto: Illusion Fireworks Ltd. (Reino Unido) y Pirotecnia Martí (Valencia), fuera de concurso