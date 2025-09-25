Las segundas residencias de Donostia deberán pagar a partir de 2026 el recargo completo del IBI

Las segundas residencias pagarán a partir de 2026 el recargo completo del IBI con el que el Ayuntamiento grava a las viviendas vacías. Es la ... principal consecuencia de los cambios que el Pleno aprobará este jueves en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles gracias a una proposición normativa de Elkarrekin Podemos que recibirá el apoyo del gobierno municipal.

De esta forma, desde el próximo 1 de enero, a aquellas casas que se encuentren deshabitadas y puedan ser catalogadas como segundas residencias en base a los consumos de agua se les aplicará el 150% de recargo en el IBI, el máximo previsto en la ley.

Según ha podido saber DV, la modificación afecta concretamente a dos artículos de la ordenanza. A iniciativa de la formación progresista, se suprime el apartado a) del artículo 23 de la ordenanza que regula este tributo municipal y que hace referencia a las bonificaciones de las que pueden beneficiarse este tipo de viviendas en el recargo del IBI.

Al mismo tiempo, se incluye un nuevo punto en el artículo 12 con el siguiente texto: «No gozarán de ningún tipo de bonificación los bienes inmuebles de uso residencial sujetos a recargo por no constituir residencia habitual».

No existe un censo efectivo de segundas residencias en Donostia, por lo que no es posible saber cuántas se verán afectadas por este cambio en la fiscalidad. Lo que sí se conoce es el número aproximado de pisos sin habitar a los que se gira el recargo, que según los estudios más recientes ronda el millar.

En cifras globales, la viviendas desocupadas y de segunda residencia, según el Eustat, son un 16,6% del parque residencial en la capital guipuzcoana, que consta de 94.000 pisos registrados. Las que están vacías, según el Plan Municipal de Vivienda de 2019, son 3.385, lo que supone un 4,1% del total. Sin embargo, el recargo del IBI, que el Ayuntamiento repercute a los pisos que, además de estar vacíos y sin actividad, carecen de consumo de agua –lo que ratifica que realmente no se usan–, se giraba a un total de 1.071 en el año 2020.

Las casas de veraneo seguirán exentas del recargo siempre que el propietario acredite su uso durante 90 días al año

Sí seguirán exentos del recargo del IBI los inmuebles dedicados a residencia temporal de veraneo, según el artículo 23 h), cuando «el titular no sea residente en el municipio y acredite su utilización durante al menos 90 días a lo largo del año. La exención se aplicará cuando sea titular de una sola vivienda y el uso como residencia temporal podrá acreditarse mediante el consumo de agua u otros consumos».

El del IBI no es el único cambio que respaldará este jueves la corporación tras el debate plenario de las ordenanzas fiscales para el próximo ejercicio. PNV-PSE darán sus votos a una enmienda de EH Bildu por la que la propuesta del gobierno municipal de elevar un 2% el Impuesto de Vehículos se moderará y afectará solo a los de mayor potencia y cilindrada.

Motores de 16 CVF y 500cc

Así, verán incrementado un 2% su recibo los propietarios de automóviles de más de 16 caballos fiscales (CVF) y motos que alcancen los 500 centímetros cúbicos. Por debajo de esa potencia y cilindrada, la subida del gravamen para 2026 quedará fijada en un 1,5%.

La coalición abertzale verá asimismo aprobada una proposición normativa por la que el descuento en el impuesto de circulación para los vehículos 100% eléctricos pasará del 90% actual al 95%.

EH Bildu sacará adelante con los votos de PNV-PSE dos enmiendas para gravar los vehículos más potentes y las piscinas privadas

Por último, los síes de PNV y PSE también refrendarán otra propuesta de EH Bildu referida a la tasa por el suministro de agua, de modo que la cuota variable que deberán pagar el regadío de fincas y las piscinas privadas será de un 2%.