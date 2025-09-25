Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Retenciones en la N-I por un accidente en Irura sentido Vitoria
Dibujos en la arena contra el recargo del IBI a las viviendas vacías aparecidos hace unos años en la playa de La Concha. LOBO ALTUNA

Las segundas residencias de Donostia deberán pagar a partir de 2026 el recargo completo del IBI

El gobierno municipal apoyará una proposición normativa de Elkarrekin Podemos que elimina las bonificaciones de que hasta ahora disfrutaban estos inmuebles vacíos

Jorge F. Mendiola

Jorge F. Mendiola

San Sebastián

Jueves, 25 de septiembre 2025, 02:00

Las segundas residencias pagarán a partir de 2026 el recargo completo del IBI con el que el Ayuntamiento grava a las viviendas vacías. Es la ... principal consecuencia de los cambios que el Pleno aprobará este jueves en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles gracias a una proposición normativa de Elkarrekin Podemos que recibirá el apoyo del gobierno municipal.

