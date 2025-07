«Respetarás al padre, no explotarás a la hembra, protegerás al cachorro»

El nombre es simple: Yeguada de Jon y Linde, Buztinbailara 14, Zizurkil. La realidad es un paraíso fantástico donde Jon Jauregi, transportista internacional de caballos, ... y Linde Timmersmans, belga, violinista, licenciada en música por el Koninklijk Conservatorium bruselense y por la Universidad de California, crían caballos de manera absolutamente natural, caballos de capa doble perla, y también perros pastores suizos cuya blancura es tal que son conocidos en medio mundo como 'white wolves' (lobos blancos). El día que estuvimos allí, los cachorros recién nacidos de 'Lupa' y 'Toki' armaban alboroto guapo y faltaban pocas jornadas para que el 12, Linde y Jon se casen. Felicidades.

– Veo a los cachorros. Veo a 'Toki', el gran lobo blanco adulto que ya pesará unos 35 kilos. Intuyo que está ejerciendo de lo que es, de padre. A la que no veo es a 'Lupa', la madre...

– Está descansando. Está en aquella campa. Socializando con otras hembras. Lo necesita, para su bienestar físico y psíquico. Como nos pasa a las mujeres, ha de tener sus momentos de libertad, alejada de la camada. Y como pasa entre los humanos, el padre ha de ejercer de tal. Ocuparse de los cachorros, empezar a enseñarles lo que es el mundo, imponer, suavemente, la jerarquía. No creas, él, el macho, también acaba agobiado. Fíjate, se ha refugiado en un descansillo de la escalera. Los demás se han dado cuenta de que no está por ellos pero uno insiste, insiste e insiste y quiere subir los escalones. Lo curioso es que subir las escaleras ya saben. Lo que no pueden es bajarlas. Así que hay que rescatarle. Pero él trepa sin pausa. Por otro lado, 'Toki' y 'Lupa' también tienen su espacio como pareja, separados de la camada por un cajón que los cachorros no pueden sortear.

«La capa doble perla isabelo se perdió por algo tan simple como que el ejército decidiera que todos sus caballos debían ser, por pura cuestión de estética, tordos. Se fueron arrinconando las demás y algunas casi se perdieron»

– Abogas por una crianza muy ética de los animales.

– Absolutamente. Las hembras no son madres hasta que son realmente adultas y su tiempo para parir se extiende ú-ni-ca-men-te entre los dos y los seis años. Por supuesto, no tendrán más de tres camadas. Jamás. Y siempre eligiendo el buen momento para la reproducción. En cuanto a los cachorros, tendrán continuo seguimiento veterinario. Continuo y completo. Eso incluye cardiología, oftalmología. Quiero criar perros sanos. Física y psíquicamente. Si luego ganan concursos está bien, muy bien, pero no es lo primordial. En los concursos solo se juzga el exterior. Yo sé que hay una familia para cada perro. Quiero perros sociables, leales. Para el trabajo. Y la compañía. Ah, hay otra cuestión insoslayable si quieres ser un criador justo.

– ¿Cuál?

– El exhaustivo estudio y control de las líneas de cría para evitar uno de los mayores peligros en cualquier raza pero uno de los que menos evitan algunos: la consanguinidad. Y si para soslayarla tienes que rechazar alguna de esas líneas, lo haces. O dejas de ser una criadora ética.

– Juzgarás con igual rectitud a quien aspire a ser su dueño.

– Indiscutiblemente. Desde el primer contacto. Aunque sea por teléfono. Han de ser personas sólidas, dispuestas a ocuparse de su perro. No solo en su época de cachorro. Siempre. No es necesario que vivan en el campo. Un lobo blanco puede ser un perro urbano siempre que note que su dueño está por él. Que le dedica tiempo. Necesita que ejerzas sobre él una autoridad... suave.

– Se diría que creciesen segundo a segundo. Y también las orejas, que acabarán siendo tiesas pero cuando cachorros se mueven muy expresivas. Crecen sus dientes, que parecen los de esos tigres que los tienen de sable...

– Aunque sea jugando no tienes por qué ser mordido en exceso. Si muerde es porque quizás no se sienta del todo seguro, porque no reconoce aún tu autoridad. Igual que 'Toki' ha ejercido la suya y excepto un cachorro todos la han aceptado y no se le acercan, ahora tú también deberás hacerlo.

– ¿Por qué son tan blancos? ¿Son acaso pastores albinos?

– Hay mil hipótesis de genetistas. Se supone que provienen del pastor alemán aunque su espalda es horizontal y sólida, su lomo está bien musculado y su grupa luce larga y medianamente ancha. Cuentan que son blancos para diferenciarlos del lobo, para no disparar contra ellos cuando el lobo atacaba. Fueron pastores. Hoy son perros de terapia, perros guía, perros de salvamento y rescate. Curioso, entre el rebaño y el dueño, se preocupan más del dueño.

– No es una metáfora barata, aquí se susurra a los caballos porque tú aprendiste la doma con aquel que lo hacía de verdad y no con Robert Redford.

– Mi madre Christine, mi hermana Helena y yo amamos los perros pastores suizos y los caballos. Y sí, yo aprendí con Monty Roberts la doma natural, la técnica sin violencia llamada 'Union (Join Up!)' que amansa y adiestra a l caballo.

– Extraña capa la de los tuyos.

– La doble perla. Por acción de dos copias del gen perla se diluye la capa base de algunos alazanes, castaños y negros, resultando un pelo que cambia con el sol y puede ser ocre, tostado, oro, crema o pálido. Son tan bellos...