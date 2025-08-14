La queja de una vecina de San Sebastián por los turistas cada verano: «No cabe ni una mosca, vamos como sardinas en lata» Una usuaria del transporte público donostiarra ha pedido solución para el problema que cada verano afecta a la línea 16 de Dbus

Una vecina de San Sebastián ha querido denunciar públicamente la realidad que viven durante el verano los usuarios de la línea 16 de autobús del transporte público donostiarra, también conocido como Dbus.

A través de un mensaje enviado al buzón de los lectores donostiarras, Reyes ha señalado la «saturación vespertina de la línea» que une Igeldo con el centro de Donostia y que cuenta con una frecuencia cada media hora a primeras horas del día.

En su texto dirigido al apartado Sirimiri de este periódico, la usuaria de la línea 16 señala que la ocupación de los vehículos es tal que incluso en ocasiones «ni abre sus puertas cuando llegada a las paradas de Pío Baroja».

«Utilizo este foro para denunciar la saturación vespertina de la línea 16 de Dbus. En ocasiones ni abre sus puertas cuando llega a las paradas de Pío Baroja, ya que no cabe ni una mosca», comenta sobre la situación.

Así las cosas, la donostiarra asegura que se trata de unos hechos que se repiten cada verano por lo que pide soluciones que permitan el acceso al transporte público a los usuarios habituales y vecinos de San Sebastián.

«Siendo una situación que se repite en verano constantemente, sugiero que se vuelva a desdoblar la línea, como ya se ha hecho en alguna otra ocasión: una que parte desde Igeldo y otra desde el funicular. Al menos durante el verano. No es propio que los turistas imposibiliten el acceso al transporte público a los residentes, que a la postre somos los que lo financiamos. Tampoco es propio trasladarnos como sardinas en lata».