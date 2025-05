La queja de un cliente al ver la factura de una céntrica cafetería de San Sebastián: «Es cutre cobrar eso»

J. F. San Sebastián Miércoles, 21 de mayo 2025, 13:15 Comenta Compartir

Los precios en la hostelería siempre es un tema candente, y más en ciudades turísticas, como es el caso de San Sebastián, en las que cierto servicios o ciertas zonas son objeto de críticas por su carestía. Las reseñas que dejan los clientes en internet son un buen espacio para calibrar la calidad de restaurantes, hoteles, bares o cafeterías, así como su oferta gastronómica, sus servicios y, cómo no, su coste.

Casi todos hemos recurrido alguna vez a informarnos previamente de un establecimiento a través de los comentarios que han dejado otros clientes, así que este espacio de internet es de gran importancia para los hosteleros. Eso sí, las reseñas de Google, TripAdvisor y otras plataformas tienen cabida para todo.

Es el caso de una exitosa cafetería ubicada en Gros, a un paso del centro de San Sebastián. Simona Specialty Coffe Club se define como el «hogar de los adictos al buen café» en el que se pueden saborear además brunch y repostería de calidad. Un espacio acogedor y muy concurrido, como refleja su alta puntuación en Google Maps: 4,6 puntos de un total de 711 reseñas.

Sin embargo, como en cualquier local hostelero por muy exitoso que sea, tiene algunos borrones en este servicio de puntuación, con una reciente que plantea precisamente un debate sobre los precios de ciertos servicios. Así lo plantea el comentario de un cliente que hace unas semanas criticaba que le cobraran por sacar el café al exterior. «He visto cosas muy cutres, pero esta es una de las top, que te cobre por llevarte el café», escribía.

Polémica por el cobro extra

El comentario va acompañado de la factura en la que aparece un extra de 20 céntimos en concepto de dos 'take away', que a esta persona le parecieron excesivos. «Además de no consumir en el local y por ende, dejar una posible mesa libre, evitamos que un camarero vaya a recoger nuestras tazas, que las meta en el lavavajillas, se ahorren servilletas y obviamente, todos los gastos relacionados que se calculan en el valor del café cuando se abre un negocio. El 'take away' debería de ser más económico que tomarlo en el local porque un vaso de 'plasticartón' cuesta infinitamente menos », añade.

La propiedad de este café respondía debajo para señalar que discrepan: «los vasos cuestan, dinero y basura... el desperdicio y el deshecho no lo fomentamos, contaminar cuesta y es decisión tuya pedir para llevar. Esto se hace prácticamente en todas las cafeterías». Más adelante sugieren que el perfil de este usuario es un punto negativo: «viendo tus comentarios anteriores te invitamos a que de vez en cuando publiques alguno positivo para apoyar al comercio».

No queda ahí la polémica, ya que de nuevo contesta el cliente -que puntúa con un 5 la comida del local y un 1 el servicio- para añadir que considera «hipócrita» la respuesta de los propietarios. «La hostelería se está acostumbrado a que demos duros en lugar de pesetas y eso, amig@s, no lo voy a tolerar...».

