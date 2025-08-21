Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Vitoria Ripa Suberviola, en el colegio Mary Ward de Donostia. SARA SANTOS

Ciudadanos | Vitoria Ripa Suberviola

«Todos somos profetas, todos somos sacerdotes, todos somos reyes»

Mirando la vida, los cipreses, las flores a sorbos de café y té a la menta

Begoña del Teso

Begoña del Teso

San Sebastián

Jueves, 21 de agosto 2025, 06:09

Navarra. Navarra de Tierra Estella. Navarra de Villatuerta. En el Camino, sí, en el Camino de Santiago. Navarra con raíces en Mendavia, donde el apellido ... de su madre, Andresa (su padre fue Federico) es bien conocido. 100 Suberviola se juntaron allá en una celebración hace tiempo. Navarra, vive ahora en el Alto de Zorroaga, en los terrenos del colegio Mary Ward, que fue aquella mujer valiente del siglo XVII que luchó por la educación de las niñas, tuvo una visión innovadora para las religiosas y fundó el Instituto de la Bienaventurada Virgen María y la Congregatio Jesu. Vitoria tiene hoy 82 años y lo ha dado todo en escuelas rurales de Castilla, Andalucía y Cataluña. También en Asilah, una de las ciudades blancas de la costa atlántica de Marruecos.

