Goia, Orbegozo y Gabarain, este martes durante la presentación del Presupuesto 2026.

El Presupuesto de Donostia baja un 4,45% en 2026 por la caída de ingresos de capital

El Ayuntamiento manejará 494,5 millones, con 41,7 millones para nuevas inversiones y un 8,3% más de gasto social

Jorge F. Mendiola

Jorge F. Mendiola

San Sebastián

Martes, 30 de septiembre 2025, 11:08

El gobierno municipal de Donostia ha presentado este martes el proyecto de Presupuesto para 2026, que refleja un descenso del 4,45% respecto del ejercicio ... anterior por la caída de los ingresos de capital, llegando a los 494,5 millones de euros, con 41,7 millones para 70 nuevas inversiones y un 8,3% más de gasto social. Según ha explicado el alcalde, Eneko Goia, las cuentas públicas del próximo año tienen un doble objetivo: por un lado, «redoblar la apuesta que el Ayuntamiento está realizando» para la promoción de nueva vivienda y, en segundo lugar, «reforzar» los servicios municipales, para lo que está prevista la creación de 26 nuevos puestos de trabajo en diferentes áreas como Bomberos o Acción Social que «buscan mejorar la calidad de la atención a la ciudadanía».

