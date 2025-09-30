El Presupuesto de Donostia baja un 4,45% en 2026 por la caída de ingresos de capital

El gobierno municipal de Donostia ha presentado este martes el proyecto de Presupuesto para 2026, que refleja un descenso del 4,45% respecto del ejercicio ... anterior por la caída de los ingresos de capital, llegando a los 494,5 millones de euros, con 41,7 millones para 70 nuevas inversiones y un 8,3% más de gasto social. Según ha explicado el alcalde, Eneko Goia, las cuentas públicas del próximo año tienen un doble objetivo: por un lado, «redoblar la apuesta que el Ayuntamiento está realizando» para la promoción de nueva vivienda y, en segundo lugar, «reforzar» los servicios municipales, para lo que está prevista la creación de 26 nuevos puestos de trabajo en diferentes áreas como Bomberos o Acción Social que «buscan mejorar la calidad de la atención a la ciudadanía».

Las cuentas municipales tienen, a juicio de Goia, tres grandes prioridades: «No dejar a nadie atrás, mejorar los servicios de calidad que se prestan a los donostiarras y seguir invirtiendo en aspectos tan importantes como el mantenimiento urbano, el transporte público y la generación de nuevos desarrollos urbanísticos y vivienda». Así, el alcalde ha señalado que el equipo de gobierno ha diseñado un Presupuesto «equilibrado, con inversiones que buscan dar respuesta a las diferentes necesidades de los donostiarras y nuestros barrios. Seguimos apostando por generar nuevas oportunidades de vivienda pública y por mejorar la capacidad del Ayuntamiento para hacer frente a la creciente demanda de servicios sociales, principalmente para el cuidado de nuestras personas mayores».

Goia ha señalado que «el Presupuesto trata de dar respuesta a las necesidades planteadas por los distintos departamentos, haciendo especial hincapié en continuar teniendo una ciudad limpia y cuidada, con un transporte público eficiente y sostenible, y realizando inversiones que permitan mejorar las instalaciones culturales y deportivas existentes y creando nuevos espacios en los que mejorar la atención que se presta a los donostiarras, de modo que sientan al Ayuntamiento como esa institución próxima cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida».

Goia ha comparecido junto el concejal de Personas, Gestión Económica y Presupuestaria, Kerman Orbegozo, y el delegado de Deporte y Vida Saludable, Iñaki Gabarain, quienes han presentado las líneas generales del borrador del proyecto de Presupuesto aprobado este martes en Junta de Gobierno Local y presentado a los portavoces de los grupos municipales.

Ingresos y gastos corrientes

El descenso del Presupuesto consolidado respecto al año anterior no afecta a las partidas correspondientes de gasto corriente, que se incrementarán en 12,3 millones de euros. Así, Kerman Orbegozo ha precisado que «las partidas destinadas a gastos de personal se incrementan un 5,69%, entre las que destacan el incremento de las retribuciones del personal en un 2% y la creación de 26 nuevas plazas (6 bomberos, 3 plazas de psicólogas en Acción Social, 5 trabajadoras sociales, 1 técnico de Administración General y 3 administrativos en Acción Social, 1 técnico de Administración General en Financiera, 1 habilitado en Secretaría, 1 jefatura de jurídicos en Urbanismo, 2 agentes de Guardia Municipal, 1 administrativo en Mantenimiento y Servicios Urbanos, 1 técnico en Parques y Jardines y 1 jurídico para el Departamento de Personas)». Estas nuevas plazas en la plantilla buscan «refozar algunas áreas y mejorar la atención y la prestación de los respectivos servicios dirigidos a la ciudadanía donostiarra», ha indicado el edil Orbegozo.

Por su parte, los gastos corrientes derivados de los servicios que se prestan sufrirán un incremento del 1,63% respecto al año anterior, y destaca el incremento del 2,6% de las aportaciones que el Ayuntamiento realiza a sus entes y sociedades dependientes.

El consistorio podrá hacer frente al incremento del gasto corriente gracias a la aportación proveniente del Fondo Foral de Financiación Municipal (Foffim), que según estimaciones iniciales del Ayuntamiento será de alrededor de 194 millones de euros, y a la actualización de su política fiscal, ajustando algunos apartados de sus ordenanzas fiscales, que le permitirán recaudar alrededor de 3,1 millones de euros más que el año anterior. De este modo, el Ayuntamiento podrá hacer frente tanto a los servicios como a las inversiones, tanto las que están en marcha como a nuevos proyectos.

Gasto social

Orbegozo ha explicado que «el proyecto de Presupuesto para 2026 sigue dando prioridad, como en años anteriores, a atender a aquellos ciudadanos que más lo necesitan. Por ello, el presupuesto destinado a Servicios Sociales vuelve a aumentar, hasta alcanzar un total de 40,5 millones de euros, un 8,3% más».

Este incremento viene derivado, por un lado, por el aumento del gasto corriente destinado al departamento en 1,78 millones de euros (+3,24%), provocado principalmente por el incremento del coste de los servicios contratados por aplicación de nuevos convenios laborales. A ello se suma el aumento de la plantilla con la incorporación de 12 personas, y, por último, el aumento del gasto de capital en 1,37 millones, con los que llevar a cabo la mejora del hogar del jubilado de Erdialde y el nuevo centro de Servicios Sociales de la Parte Vieja en la Bretxa.

Remodelación y transformación del edificio Pescadería

El concejal de Deporte y Vida Saludable, Iñaki Gabarain, ha subrayado que el proyecto presupuestario recoge una partida de 13,5 millones de euros para los próximos dos años (7,6 en 2026 y 5,9 en 2027) para poder acometer las obras pendientes de remodelación y transformación del mercado de la Bretxa. «Es un proyecto de gran envergadura, que va avanzando a paso firme desde que la Sociedad de Fomento asumió la concesión hace poco más de un año». En este sentido, ha informado de que «en otoño del año que viene abrirá el nuevo mercado con los asentadores instalados en la planta baja, para poder continuar posteriormente con la eliminación del 'túper' del centro de la plaza y las obras de transformación del sótano, y terminar de dar forma al futuro espacio de oportunidad». El objetivo de esta inversión es que la Bretxa «recupere todo su valor social y económico, y vuelva a ser un espacio de referencia en el corazón de la ciudad».

Movilidad sostenible

El concejal de Gestión Económica y Presupuestaria, Kerman Orbegozo, ha destacado que «el proyecto de Presupuesto refleja un año más la apuesta que realizamos por la movilidad sostenible». Así, el documento contempla 82,1 millones de euros para el Departamento de Movilidad y Transporte y una aportación al gasto corriente de la Compañía del Tranvía de 36,2 millones de euros, para continuar con la electrificación de la flota de autobuses, comprar nuevos microbuses y mejorar el sistema contra incendios de las cocheras de Marrutxipi.

El desarrollo del programa BEI (Bus Eléctrico Inteligente) para la electrificación de la línea 17 seguirá su curso y contará con 11 millones de euros de presupuesto en 2026, además de dotación presupuestaria hasta 2028 por un total de 23,6 millones de euros, y que recibirá aportación del Gobierno Vasco. El proyecto ElectriZEN, financiado con Fondos Next, continuará desarrollándose durante el próximo ejercicio.

Vivienda y Urbanismo

El proyecto de Presupuesto para 2026 contempla, asimismo, inversiones en materia de Urbanismo y Vivienda para continuar con los diferentes desarrollos que se están ejecutando o a punto de iniciar. Así, Ciudad Jardín, Illarra o el Infierno avanzarán en sus respectivas urbanizaciones.

Por su parte, Etxegintza destinará en 2026 casi 6,6 millones de euros para continuar con la construcción de los alojamientos dotacionales de la calle Campanario y el desarrollo de vivienda pública de alquiler en el Infierno, Illarra, Igara y Añorga Txiki, entre otros.

Proyectos de ciudad, Mantenimiento, Seguridad y Bomberos

En lo que a inversiones se refiere, Kerman Orbegozo ha manifestado que «pese al descenso producido en los ingresos de capital, debido al inicio de las obras previstas para desarrollar ámbitos como Illarra, Ciudad Jardin y el Infierno, así como el avance de las obras de regeneración urbana de Altza, la buena situación financiera va a permitir continuar con el desarrollo de los proyectos iniciados o que están cerca de iniciarse, y presupuestar nuevas inversiones por valor de 41,7 millones de euros, que se irán ejecutando durante 2026 y años posteriores«.

El proyecto de Presupuesto para 2026 cuenta alrededor de 70 partidas destinadas a inversión, a las que se incorporarán, una vez aprobado en el Pleno, diferentes partidas por valor total de 126 millones de euros gracias a las cuales se podrán seguir desarrollando inversiones incluidas en presupuestos anteriores.

En el área de Deportes, el concejal Iñaki Gabarain destacado la inversión plurianual de 4,8 millones para poder definir el futuro pabellón multiusos de Illunbe. Un proyecto «ambicioso» que dotará a la ciudad de una instalación con tres espacios (arena multiusos, pista deportiva y cancha de entrenamiento) y que «servirá como tractor económico gracias al empuje de los eventos deportivos y espectáculos que vamos a poder disfrutar en ella». También ha resaltado la inversión para la renovación del campo de fútbol de Herrera, con un millón de euros para este año.

Por otra parte, Gabarain ha subrayado que «cuidar, mantener y mejorar la ciudad es uno de los ejes de este Presupuesto, que vuelve a dotar al Departamento de Mantenimiento y Servicios Urbanos de 104 millones de euros, con el que continuar con las diferentes acciones y proyectos que permitan seguir cumpliendo con ese objetivo». Las partidas más destacadas en esta área son las de mantenimiento de las de vías públicas (1.075.000 euros) y la campaña de asfaltado (750.000 euros).

Otros ejemplos de inversión para la mejora del entorno urbano son los 425.000 euros previstos para la renovación parques infantiles, 350.000 euros para obras de accesibilidad o 550.000 para actuaciones en arbolado y zonas verdes. También están previstos 1,65 millones de euros para la renovación de la antigua escuela de Igeldo.

Asimismo, el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento contará con varias partidas destinadas a realizar diferentes inversiones por valor de 1,1 millones. Y Guardia Municipal dispondrá de una dotación presupuestaria de 950.000 euros para llevar a cabo el proyecto de comisaría conjunta con la Ertzaintza en Egia.

Tramitación

Con la presentación del proyecto de Presupuesto, el Departamento de Hacienda y Finanzas del Ayuntamiento de Donostia continua con la tramitación prevista. De este modo, una vez aprobado el proyecto en Junta de Gobierno y realizada la presentación a los grupos municipales, arrancará el plazo para el registro de enmiendas.

El calendario previsto por el departamento establece que la comisión de Hacienda para tratar el presupuesto y las enmiendas pueda celebrarse en el mes de noviembre, de tal modo que, la aprobación inicial pueda darse en el Pleno que se celebrará a finales de ese mes.

Principales nuevas inversiones

Cultura:

- Proyecto de rehabilitación de la casa de cultura Okendo (1.275.000 euros)

- Proyecto de accesibilidad de la casa de cultura de Loiola (477.000 euros)

Fomento:

- Renovación de la Bretxa (7.642.442 euros)

Turismo:

- Acondicionamiento y equipamiento nueva oficina (50.000 euros)

- Acondicionamiento nueva oficina junto a RENFE (150.000 euros)

Urbanismo y Etxegintza:

- Urbanización Ciudad Jardín (152.859 euros)

- Aportación a la Junta de Concertación de Illarra (90.000 euros)

- Aportación a la Junta de Concertacion del Infierno (996.944 euros)

- Etxegintza: alojamientos dotacionales Campanario y VPP en el Infierno, Illarra, Igara y Añorga Txiki (6.599.670 euros)

Mantenimiento y Servicios Urbanos:

- Actuaciones en arbolado, alcorques y zonas verdes (550.000 euros)

- Renovación de parques infantiles (425.000 euros)

- Accesibilidad y espacios públicos (350.000 euros)

- Asfaltado (750.000 euros)

Dbus:

- BEI línea 17 (11.068.535 euros)

- Microbuses (339.797 euros)

- Sistema contra incendios (281.000 euros)

Instalaciones deportivas:

- Campo de fútbol de Herrera (1.000.000 euros)

- Pabellón multiusos de Illunbe (1.104.125 euros)

Acción Social:

- Renovación del hogar del jubilado Erdialde (1.084.000 euros)

- Centro de Servicios Sociales de la Bretxa (614.556 euros)

- Renovación del Servicio Municipal de Urgencias Sociales (100.000 euros)

Igeldo:

- Renovación de la antigua escuela de Igeldo (1.650.000 euros)

- Aportación a gasto de capital Entidad Local Menor (448.902 euros)

Distrito Este

- Presupuestos Participativos (500.000 euros)

- Proyectos del Distrito Este (295.930 euros)

Seguridad Ciudadana:

- Puntos Críticos (500.000 euros)

- Comisaría mixta de Egia (950.000 euros)

Educación:

- Edificios escolares (100.000 euros)