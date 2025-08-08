El presentador que no encuentra donostiarras en La Concha: «Le doy 200 euros»
El reto fallido de Eleder Iglesias en pleno corazón de San Sebastián. «¿Dónde están los donostiarras?»
L. G.
Viernes, 8 de agosto 2025, 08:17
Lo que empezó como un reto exprés de un minuto, terminó convirtiéndose en una búsqueda de cinco. El presentador y creador de contenido Eleder Iglesias se lanzó al paseo de La Concha con una única misión: encontrar a un donostiarra y entregarle 200 euros en efectivo. Pero, contra todo pronóstico, no lo consiguió.
«Donostia está lleno de turistas, o eso es lo que dicen, pero no será para tanto, ¿no?», comenzó retador, antes de activar el cronómetro. Pero bastaron apenas unos segundos para confirmar que la tarea no iba a ser sencilla. Iglesias fue acercándose a decenas de personas, lanzando la misma pregunta una y otra vez: «¿Sois de aquí?». Las respuestas eran unánimes: no.
Hubo de todo: turistas franceses, visitantes confundidos, y hasta un curioso vestido de flamenco que, en palabras del presentador, era «muy donostiarra», aunque tampoco era de la ciudad. Iglesias apuraba el tiempo: «¿Cuánto me queda? ¿Cuánto me queda?», repetía mientras recorría el paseo en busca de alguien que pudiera decir con orgullo que era de San Sebastián.
«Amigos, ¿dónde están los donostiarras?», exclamó, mirando a cámara con frustración. «Cinco minutos grabando, he dicho uno, han sido cinco, 200 euros perdidos. Volveremos, muy atentos», sentenció al cierre del vídeo.
