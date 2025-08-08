Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El presentador que no encuentra donostiarras en La Concha: «Le doy 200 euros»

El reto fallido de Eleder Iglesias en pleno corazón de San Sebastián. «¿Dónde están los donostiarras?»

L. G.

Viernes, 8 de agosto 2025, 08:17

Lo que empezó como un reto exprés de un minuto, terminó convirtiéndose en una búsqueda de cinco. El presentador y creador de contenido Eleder Iglesias se lanzó al paseo de La Concha con una única misión: encontrar a un donostiarra y entregarle 200 euros en efectivo. Pero, contra todo pronóstico, no lo consiguió.

«Donostia está lleno de turistas, o eso es lo que dicen, pero no será para tanto, ¿no?», comenzó retador, antes de activar el cronómetro. Pero bastaron apenas unos segundos para confirmar que la tarea no iba a ser sencilla. Iglesias fue acercándose a decenas de personas, lanzando la misma pregunta una y otra vez: «¿Sois de aquí?». Las respuestas eran unánimes: no.

Hubo de todo: turistas franceses, visitantes confundidos, y hasta un curioso vestido de flamenco que, en palabras del presentador, era «muy donostiarra», aunque tampoco era de la ciudad. Iglesias apuraba el tiempo: «¿Cuánto me queda? ¿Cuánto me queda?», repetía mientras recorría el paseo en busca de alguien que pudiera decir con orgullo que era de San Sebastián.

«Amigos, ¿dónde están los donostiarras?», exclamó, mirando a cámara con frustración. «Cinco minutos grabando, he dicho uno, han sido cinco, 200 euros perdidos. Volveremos, muy atentos», sentenció al cierre del vídeo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Iban García: «La gente del pueblo se reía de mí, pero ahora gano mínimo diez mil euros al mes»
  2. 2 El matrimonio suizo que lleva más de 50 años veraneando en Donostia
  3. 3 Reservan una villa para sus vacaciones en Las Landas y su propietario les dice que está okupada: «Había un BMW en la puerta»
  4. 4 Los tres restaurantes vascos con terraza, entre los mejores del verano
  5. 5

    Donostia retira por uso fraudulento unas seis tarjetas de discapacidad cada semana
  6. 6 La decisión de unos padres sobre la comunión de su hijo: «Algunos invitados han rechazado la invitación»
  7. 7 El error geográfico de una revista de lujo a la hora de situar San Sebastián en el mapa
  8. 8

    Una decena de viviendas de Gipuzkoa que se encuentran okupadas se ofrecen a la venta en portales inmobiliarios
  9. 9

    Los primeros 75-80 ejemplares de atún rojo ya están en las dos jaulas de la granja marina de engorde de Getaria
  10. 10 La joya de Bárbara Goenaga que ha conquistado a una actriz de Hollywood

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El presentador que no encuentra donostiarras en La Concha: «Le doy 200 euros»

El presentador que no encuentra donostiarras en La Concha: «Le doy 200 euros»