Eva y su reflejo en el pasadizo de Atotxa, el que nos lleva y nos trae a todas las estaciones. LOBO ALTUNA

Ciudadanos | Eva Beriain Estévez

«Piérdete en la biblioteca, el libro te encontrará; siempre te encuentra»

Un libro, recién publicado por Torres Editores: 'Sobre el raíl'

Begoña del Teso

Begoña del Teso

San Sebastián

Jueves, 28 de agosto 2025, 06:04

Ingeniera informática por la EHU. Poeta. Rapsoda. Miembro del Ateneo Guipuzcoano y principalmente de su Club de Poesía conducido por Eli Tolaretxipi. Miembro de Escribe- ... lee, asociación vizcaina de gente herida por la lectura y la escritura. Colabora con Kaixo TV, Canal Cultural On Line y polemiza en una revista bien interesante que lleva dos números en la calle, 'Letra Gótica'. Acaba de publicar 'Sobre el raíl', colección de poemas, un diálogo paralelo entre un vagabundo y una mujer de profesion liberal atosigada por la vida. Se presentará en otoño. A lo más seguro en la librería Zubieta.

