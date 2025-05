«El pianista estudia para ser solista. Descubre luego el placer de la compañía»

Ayer acompañó a los coros infantiles Emebe Txiki, Eresargi y Orixe en un conciertazo que incluyó canciones de Bulego, Zetak y Adele. Hoy en el ... mismo lugar, la iglesia de San Ignacio, y a la misma hora (las ocho de la tarde) será el pianista de repertorio de la afamadísima coralMariaren Bihotza Abesbatza que, dentro del ciclo Antxon Sierra Oroituz interpretará no solo a Mozart y aFauré sino el 'Coro de románticos' de Doña Francisquita y la 'Ronde de enamorados' de La del Soto del Parral. Arkaitz es director de orquesta y pianista repertorista de violín y contrabajo en Musikene. Aquella tarde tenía que recoger a Izaro y Maddi, sus hijas (suyas y de Ainara) en Aldapeta así que, como viven en San Roque, quedamos, claro, en La Bella Easo.

– Te veo y te siento en forma

– Lo estoy. Física, psíquica y profesionalmente. No dejo de insistir a los alumnos de Musikene que para ser mejor de lo que ya son (realmente su nivel es top, tan top que los profesoresreconocemos y aceptamos la exigencia que nos marcan: estar a su altura), es de sumna importancia hacer deporte, practicar una actividad física. Yo hago tenis. Compito a nivel guipuzcoano en la liga amateur. El tenis al igual que ser pianista de repertorio, pianista acompañante, pianista en el que se apoya el estudiante que ha de dar su recital de fin de carera ante el tribunal, pianista solista, te demanda concentración máxima y pura. Todos los puntos son importantes. Igual que todas las notas. Has de ir a muerte.

«El director de orquesta es un guardia de tráfico. Regula los tiempos de la orquesta, da paso a los cantantes, ralentiza los ritmos, los acelera. Espera, hace esperar...»

– También estás satisfecho de tu momento profesional.

– Totalmente. Saqué hace mucho las oposiciones para el Conservatorio. Fui feliz pero de alguna manera empezaba a sentirme demasiado cómodo, demasiado tranquilo. Quise salir de mi zona de confort. Arriesgar. Hará cinco años que me presenté a las pruebas de Musikene. Las superé en dos etapas. Fui pianista repertorista de Trompa. Hoy lo soy de violín con las profesoras Tatiana Samouil y Liana Gourdjia y de contrabajo con Pierre-Emmanuel de Maistre. Me siento muy en forma: tengo rapidez mental, puedo leer muchas partituras a primera vista, trabajo sobre partituras nuevas, mis dedos se sienten ágiles sobre el teclado, no padezco 'tendinitis de pianista'. He tenido que sustituir a una compañera, lesionada, en el acompañamiento de varios alumnos que se juegan la graduación en un último recital. Ha sido un reto... apetecible. Aún trabajo sobre alguna de las partituras que van a presentar...

– ¿Cuáles, por ejemplo?

– La Sonata para violín y piano en La mayor de Cesar Frank, donde la parte del piano es, sencillamente, monumental.

– Las enciclopedias hablan de 'figuras extendidas extremas y carreras y saltos virtuosos'.

– Casi exacto. Acompaño tambien a los alumnos en el Allegro de Bottesini, uno de los primeros contrabajistas virtuosos del XIX. Y también la sonata de Hindermith.

– Sentirás una responsabilidad extrema ¿no?

– Claro. Ese día es e de lagran prueba y al mismo tiempo el de la gran fiesta.Estamos ella, él, el tribunal, yo. Ha invitado sus padres. Es como esas fiestas de graduación universitaria donde lanzas el birrete al aire y gozas.. Pero antes, el examen. Yo debo acompañar, sostener. He de tener un ojo en mi partitura y otro en la del violín o el contrabajo. He de saber donde éstá, dónde estamos. Puedo ayudar a que todo salga brillantemente ¿Entorpecer? Pudiera ser pero el tribunal lo forman los mejores. Saben que soy el repertorista sutituto, que acaso conozco la partitura 'a primera vista'. Mi fallo no entraría en en el 'debe' del doctorando'.

– Lo que estamos hablando aclara lindamente el titular, ese del solista que encontró compañía...

– Más o menos. Hay instrumentos más sociales que otros. Los metales, por ejemplo. Mayormente tocan en compañía de otros. El piano, no. Estudias piano para ser solista.Pero de pronto un día formas un cuarteto de cámara. Y empieza a gustarte la compañía, el diálogo que estableces con el violín, la viola, el violonchelo. Ya no estás solo. Y lo mismo como repertorista. Quizás no conozcas a fondo el instreumento que toca ese, esa, a quien acompañas pero debéis decidir juntos tempos, ritmos. Y llega un momento en que sí, aacaso hasta puedes hacer una apreciació técnica.

– Ayer acompañaste a los chavales y chavalas en piezas como el 'Hallelujah' de Cohen y el 'Dancing Queen' de Abba. Nivelón.

– La de Cohen se ha convertido ya en esa canción que te la piden lo mismo en bodas que en funerales. Pianísticamente es (demasiado) sencilla. Un simple 'tresillo' que como te explicará la IA significa que 'las notas deben ejecutarse tres veces dentro del tiempo que normalmente ocuparían dos'. Prefiero el piano que hay en el 'Dancing Queen'. La composición se basa en un 'ostinato' y está en La mayor. Hay instrumentos de cuerda, percusión y piano. Acústico. Un piano bien construido y elaborado.

– Hoy con Mariaren Bihotza Abesbatza,el Coro de románticos de Doña Francisquita.

– Sueño con dirigir esa zarzuela tras haber hecho otras veinte.