Peru Mac-Gragh, nuevo jefe de Bomberos de Donostia

La Junta de Gobierno Local aprobó el martes nombrar a Peru Mac-Gragh Amondarain nuevo director del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos ... de San Sebastián. El nuevo jefe de Bomberos de la ciudad, de 37 años y que ocupaba hasta la fecha el cargo de Inspector Jefe del cuerpo, ocupará el puesto que estaba vacante desde que a principios de verano renunciará a él Ander Gómez tras ser acusado de colar a su hijo vestido de uniforme en el concierto de Fermin Muguruza celebrado el pasado 14 de junio en el estadio de Anoeta.

Estos hechos fueron publicados días después en una nota colgada en el tablón de anuncios del parque de Bomberos y también se presentó una denuncia a través de los canales internos del Ayuntamiento, lo que precipitó la renuncia del implicado.

Ante estas denuncias, el Ayuntamiento abrió un expediente administrativo interno, tal y como confirmó Martin Ibabe, concejal de Seguridad, el 14 de julio. Este periódico ha podido saber que esa investigación se ha cerrado sin ningún tipo de sanción para el exjefe de Bomberos. Las fuentes consultadas señalan que una vez renunció a su cargo durante los primeros días de julio, Gómez inició los trámites para acogerse a la jubilación, «que por edad le corresponde». Tras dimitir, «tenía dos opciones», indican a DV, «una, volver a su puesto de subcomisario de la Guardia Municipal, y dos, jubilarse. Y ha optado por esta última». Por este motivo, «y al dejar de ser un empleado municipal, el expediente administrativo interno decae».

Sobre el nuevo jefe de Bomberos, y tras analizar las solicitudes presentadas para ocupar el puesto, Ibabe propuso el nombramiento de Mac-Gragh, que ha sido aprobado «dado el cumplimiento de los requisitos y la idoneidad del aspirante». El nuevo responsable de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos tendrá una retribución anual de 90.464 euros.