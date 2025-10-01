Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

San Sebastián

Peru Mac-Gragh, nuevo jefe de Bomberos de Donostia

Ocupa el puesto de Ander Gómez, que renunció al cargo tras ser acusado de colar a su hijo vestido de uniforme en el concierto de Fermin Muguruza

Iker Marín

Iker Marín

San Sebastián

Miércoles, 1 de octubre 2025, 00:11

La Junta de Gobierno Local aprobó el martes nombrar a Peru Mac-Gragh Amondarain nuevo director del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos ... de San Sebastián. El nuevo jefe de Bomberos de la ciudad, de 37 años y que ocupaba hasta la fecha el cargo de Inspector Jefe del cuerpo, ocupará el puesto que estaba vacante desde que a principios de verano renunciará a él Ander Gómez tras ser acusado de colar a su hijo vestido de uniforme en el concierto de Fermin Muguruza celebrado el pasado 14 de junio en el estadio de Anoeta.

