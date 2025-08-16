Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los nuevos jardines y playa de Ondarreta con la cárcel al fondo. La línea roja señala el antiguo muro de costa. Imágenes de la Coleccion Galarza de San Telmo Museoa

Ondarreta cumple 100 años

Centenario ·

El arenal del Antiguo y sus jardines vieron la luz hace un siglo. Su creación fue iniciativa del ingeniero municipal Juan Machimbarrena, apoyado por el alcalde Juan José Prado

Lola Horcajo / Juan José Fdez Beobide

Sábado, 16 de agosto 2025, 00:14

Los jardines y la playa de Ondarreta son de los espacios más bellos y tranquilos de la ciudad, que se mantienen con pocas alteraciones desde ... que fueron creados hace ahora un siglo. La obra se debió a la iniciativa del ingeniero municipal Juan Machimbarrena y al empeño del entonces alcalde donostiarra Juan José Prado.

