Olatz, la nutricionista de San Sebastián que será una de las solteras de 'La isla de las tentaciones': «Estoy más buena que los pintxos» La donostiarra de 27 años Olatz San Emeterio será una de las tentadoras de la novena edición del reality de Telecinco

M. S. San Sebastián Jueves, 23 de octubre 2025, 12:10 | Actualizado 12:19h.

«Ya es oficial, formo parte de La isla de las tentaciones 9», anunciaba hace tan solo unas pocas horas a través de su cuenta de Instagram la donostiarra de 27 años Olatz San Emeterio, que será una de las tentadoras de la novena edición del famoso reality de Telecinco.

Y es que la novena edición de 'La isla de las tentaciones' está a punto de comenzar y, después de que más de 2.000 parejas se hayan presentado al 'casting' para poner a prueba su relación y se hayan presentado 3.000 solteros, Telecinco ya ha anunciado a las jóvenes que tendrán que tentar a los chicos residentes en una de las dos villas en República Dominicana.

Olatz tiene 27 años, es nutricionista y será «la tentación vasca más peligrosa» de la isla, según ha asegurado en su vídeo de presentación y que ha compartido el programa. «Soy todo lo contrario al mito de la chica vasca», ha continuado explicando en dicho vídeo.

La primera vasca en el reality de Telecinco

Y es que la joven, que es la primera vasca en participar en 'La isla de las tentaciones', se define como alguien «súper abierta y muy transparente». Además, confiesa que mucha gente le dice que se parece «a Penélope Cruz y a Demie Moore». «Todo el mundo me dice que estoy más buena que los pintxos de Donostia», apunta la soltera que según explica habla de forma fluida euskera, castellano, inglés e italiano. Sobre su personalidad, la donostiarra asegura ser una persona «generosa, sincera y transparente» y apunta a que «hace falta gente así».

Olatz no busca una relación seria en la isla, sino «conectar» con alguien. «Soy independiente y no necesito a nadie a mi lado», se defiende. A sus 27 años no ha tenido buenas experiencias en el amor: «Me ha ido muy mal con los chicos, no he sabido elegir nunca y creo que voy a seguir así mucho tiempo. Soy superenamoradiza al empezar y luego lo doy todo, soy superentregada», finaliza la joven donostiarra.