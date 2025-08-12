Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un operario chorrea los soportales de la plaza de las Cofradías Donostiarras. D. U.

La normalidad vuelve a Cofradías Donostiarras tras el traslado de los malienses

Los servicios de limpieza retiran casi una tonelada de colchones, muebles y otros enseres de la plaza de Amara que acogía a decenas de refugiados

Jorge F. Mendiola

Jorge F. Mendiola

San Sebastián

Martes, 12 de agosto 2025, 02:00

La plaza de las Cofradías Donostiarras ha recuperado la normalidad tras la marcha de las decenas de refugiados malienses que han malvivido durante meses en ... este rincón de Amara Berri. Los servicios de limpieza del Ayuntamiento procedieron el viernes por la tarde a desmontar el improvisado campamento y devolver a la plaza su aspecto habitual.

