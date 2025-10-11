Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El incendio de un camión obliga a cortar la AP-8 en Astigarraga
Nora en su 'atelier' de la UDIT, la Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología de Madrid donde estudia para 'couturière'. BIKTOR CASTELLANOS

Ciudadanos

Nora Arbina Ilarduya: «Vibro con Calafat, Palomo Spain, Delaossa, la lana de las latxas y el azul Vergara»

¿Qué se siente en la pasarela de moda Mercedes-Benz Fashion Week?

Begoña del Teso

Begoña del Teso

San Sebastián

Sábado, 11 de octubre 2025, 13:12

Comenta

Hija de Josean, que el 15 de septiembre, día de la presentación de las colecciones de las alumnas y los alumnos de la universidad madrileña ... UDIT, lució una camiseta que ponía 'Veneno' porque ese era el nombre de las prendas creadas por su hija. La madre de Nora, Amaia, es de Bergara así que en ellas dos la Antigua Algodonera de San Antonio, la actual Tevax de la calle Gabiria, la de la tela para vaqueros (incluidos los Levi's), la de famoso color 'azul Vergara', está grabada en su mapa genético. Nora está acabando su grado en Diseño de Moda pero ya sabe lo que es una pasarela. La de Mercedes Benz. En Ifema. Con muchas y muchos compañeros presentó una colección para la próxima temporada Spring-Summer 2026 que tenía como punto de partida el concepto de Los Ritmos

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Golpe al aeropuerto de Bilbao: una aerolínea estadounidense anuncia una nueva ruta a Nueva York desde el norte de España
  2. 2 La hamburguesería que abre en San Sebastián su primer local en Euskadi: «Los donostiarras son muy exigentes»
  3. 3

    «Estoy preparada y decidida para ser alcaldesa de Donostia»
  4. 4 El cierre por enfermedad de un conocido comercio de Irun
  5. 5

    «Estuve más de cuatro años de interna y la familia no me pagaba el sueldo mínimo»
  6. 6

    Sapa suministrará su tecnología al Ejército de EE UU con un acuerdo pionero por 5.000 millones
  7. 7

    Siete horas de música gratuita para dar a Hondarribia «cierto nervio y empuje cultural»
  8. 8

    Acuerdo histórico de Sapa con el Ejército de EE UU. ¿Qué supone para Euskadi y qué consecuencias tiene?
  9. 9 El funcionario del País Vasco francés que ha hecho desaparecer una fortuna millonaria de dinero público sin dejar rastro
  10. 10

    «Hacía lo que quería conmigo, utilizaba mi cartilla y la tarjeta del banco»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Nora Arbina Ilarduya: «Vibro con Calafat, Palomo Spain, Delaossa, la lana de las latxas y el azul Vergara»

Nora Arbina Ilarduya: «Vibro con Calafat, Palomo Spain, Delaossa, la lana de las latxas y el azul Vergara»