Nora Arbina Ilarduya: «Vibro con Calafat, Palomo Spain, Delaossa, la lana de las latxas y el azul Vergara»

Hija de Josean, que el 15 de septiembre, día de la presentación de las colecciones de las alumnas y los alumnos de la universidad madrileña ... UDIT, lució una camiseta que ponía 'Veneno' porque ese era el nombre de las prendas creadas por su hija. La madre de Nora, Amaia, es de Bergara así que en ellas dos la Antigua Algodonera de San Antonio, la actual Tevax de la calle Gabiria, la de la tela para vaqueros (incluidos los Levi's), la de famoso color 'azul Vergara', está grabada en su mapa genético. Nora está acabando su grado en Diseño de Moda pero ya sabe lo que es una pasarela. La de Mercedes Benz. En Ifema. Con muchas y muchos compañeros presentó una colección para la próxima temporada Spring-Summer 2026 que tenía como punto de partida el concepto de Los Ritmos

– ¿Delaossa? ¿El tremendo rapero malagueño que empieza ya ya su gira de presentación del disco 'La madrugá'? ¿El que se acaba de desintoxicar de todo menos de ese veneno que cita en la canción que inspiró tu creación? ¿El de ese trabajazo titulado 'Le Tour Liffe'?

– El mismo, «Tú eras tóxica como veneno. Pero me falta el aire desde que no estás. Quizás no me trajeses nada bueno. Pero al menos no nos la pasábamos mal. Mami, yo tengo en el pecho un dolor. Pero quiero otra vez de tu veneno. Quiero arder en tu infierno pa' la eternidad». Me gusta tanto que de hecho, me he tatuado su escorpión y su rosa verde para recordar mi primer desfile. Verás, el confinamiento me hizo mucho daño. Fue la música lo que me salvó. Él, entre otros muchos. Él, a quien más de una vez ha vestido uno de mis modistos favoritos, el también malagueño Álvaro Calafat. Tendrías que haberlos visto a Delaossa y a 'Easy-S' rapeando en uno de sus desfiles.

– Hay quien dice que Álvaro es el mejor modisto del momento...

– Lógico que lo digan. En 2023 ya la lió bien liada en la MBFW. Conoce a muerte el oficio y escriben de él que utiliza los códigos de la estética de la mafia, de la sastrería, la corsetería, lo queer, el cine. No voy a citar a los grandes monstruos de la alta costura, a los que tengo presentes. Prefiero a los actuales pero sí, siempre hago un guiño a una de mis primeras influencias...

– ¿Palomo Spain, por un casual?

– Faltaría más. Puede que su estilo no sea para nada el mío pero cuando empecé, me atrajo sobremanera lo rompedor que era, lo libre que sentías sus creaciones...

– ¿Cómo podremos a juntar en la misma página a Delaossa, Palomo, Calafat, Balenciaga y... ¡la lana de las ovejas latxa!?

– Sencillamente porque soy vasca y cuando diseñas, las raíces están afloran. Además, estos años que llevo en Madrid he notado que a mis compañeros les interesa saber sobre mi origen. Me preguntan, se asombran... A mi madre le encanta apuntarse a visitas guiadas culturales o artísticas y en una de ellas fuimos al caserío Gomistegi, en Arantzazu.

– ¿A la Artzain Eskola?

– Sí. En realidad, íbamos a que nos contaran cómo se hace el queso pero nos encontramos con el rebaño y supimos de la problemática con la lana que ya no interesa a nadie y nadie la compra. Los ganaderos tienen muchas dificultades para deshacerse de ella. Y sin embargo, las ovejas siguen teniendo que ser trasquiladas... Decidí que yo trabajaría con esa lana. En mis diseños de la universidad. Si supieras cuánto trabajo es... Pero qué bonito.

«¿Recuerdas que Chanel dijo que Balenciaga era el auténtico 'couturier', el único capaz de diseñar, cortar, montar y coser un vestido de principio a fin? Yo aspiro a eso. No solo a diseñar. Me interesa el patronaje, la sastrería, la confección. Quiero pegar 55.000 brillos a mis vestidos. Elegir las telas. Y llorar de emoción entre bambalinas»

– Cuenta.

– Me llegaba la lana a la universidad en cajas. Olía a monte, a animal. Tenía que limpiarla, estirarla, peinarla. Era impresionante. No menos que ponerse a confeccionar con la sarga blanca de la Antigua Algodonera de San Antonio. Por cierto, mis compañeros (entre ellos Carolina Ponce con la que trabajé en el proyecto 'Manifiesto' donde rendíamos homenaje a las mujeres de los años 20 del siglo pasado; eran tan libres....) y yo estamos muy concienciados con la moda sostenible. Por eso todos los materiales que he usado para 'Veneno' son excedentes. No solo la lana, también la tela.

– Me has hablado de una máquina de triple arrastre. ¿Qué es?

– La sarga de Bergara es muy resistente. No se puede coser con una máquina convencional. Ni siquiera con una industrial simple. Deben ser de triple arrastre para que la tela se mantenga en su lugar mientras se trabaja con ella.

– Guau, es verdad que sabes de corte y confección . Y de teñido.

– No entiendo a quienes en el mundo de la moda dicen que solo les interesa diseñar. Yo tengo que hacerlo todo. Desde coser hasta soñar con quién me gustaría que pusiera música en directo cuando haga mi primer desfile en solitario. Aparte de Delaossa, claro.

– Dinos.

– Bad Gyal, por ejemplo. Cruz Cafuné. Natos y Waor, a los que mi padre y y yo veremos el 13 de marzo. Ya tenemos las entradas para el Movistar Arena.