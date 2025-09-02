Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
Momento en la mujer termina de borrar el mensaje contra Israel en la playa de La Concha de San Sebastián
Momento en la mujer termina de borrar el mensaje contra Israel en la playa de La Concha de San Sebastián

Abuchean a una mujer en la playa de La Concha por borrar un mensaje en contra de Israel

Su actitud desató el enfadó de algunos de los bañistas que se encontraban en esos momentos en el arenal donostiarra

Catalina Cárdenas

Martes, 2 de septiembre 2025, 21:35

Lo que parecía una tarde tranquila en la playa de la Concha acabó convirtiéndose en un momento de tensión. El incidente ocurrió sobre las 17:30 de la tarde, cuando una mujer se acercó a la zona de la arena con la intención de borrar un mensaje en inglés sobre Israel que alguien había escrito con anterioridad. En el mismo se podía leer «Gaza hell on earth, Israel is not welcome» (Gaza, el infierno en la tierra, Israel no es bienvenido).

Tal y como se puede apreciar en el video que ha compartido un usuario, la mujer se acercó con cierta actitud desafiante, intentando borrar con el pie la palabra de Israel mientras sostenía su mano en alto, ante la mirada de los bañistas y los transeúntes de la zona. Al percatarse de su acción, la surfista rápidamente tomó cartas en el asunto, aproximándose al lugar del incidente y volviendo a escribir la frase en el mismo lugar.

Esta acción generó una visible reacción entre las personas que se encontraban en la zona, lo que conllevó que varias de ellas respondieron al gesto con abucheos y consignas coreadas en apoyo a Palestina, entre ellas la de 'Free Free Palestine'.

El incidente duró apenas unos minutos, y aunque no pasó a mayores, atrajo la atención de decenas de personas que, sorprendidas, grabaron lo ocurrido con sus teléfonos móviles.

