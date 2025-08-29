«Una mujer aizkolari y esa señora que baja del bus necesitan lo mismo»

Ivan, entre las máquinas con las que en El Trinkete y en The Social Hub se entrena la fuerza funcional.

Begoña del Teso San Sebastián Viernes, 29 de agosto 2025, 06:21

Antiguotarra. Primeros pelotazos en el frontón del barrio. A mano. Con 12 años sus padres le llevaron al Balda a las quinielas americanas de cesta y punta. Supo que ese sería su deporte y esa su herramienta. Empezó a entrenar. En el mismo Balda, en Tolosa y en Andoain. Con Kepa (Pedro Mari) Urdampilleta. A los 17 años era pelotari en Manila. A los 25 trabajaba en un estanco. A los 35 iba a jugar en Iparralde los Juegos Internacionles y se rompió el cruzado. Regentó el bar Aldapa en el barrio de la Florida de Hernani. Vino la pandemia. A los 45 conduce los entrenamientos de la comunidad Ivan Salas Training. En El Trinkete de Joseba Lujambio (hijo de Antxon, puntista que fue) y en el hotel The Social Hub. En compañía de Aitor Mixelena (Inef, preparador del Eibar Femenino) e Iñigo Azurza (acondicionador físico). Hablamos en la plaza de la iglesia de San Sebastián El Antiguo.

– Pongamos que la aizkolari es...

– Nerea Arruti, Euskal Herriko txapelduna tres años seguidos, 2022, 23 y 24. Se preparó con nosotros durante un tiempo.

«¿El core? ¿Qué es el core? Un centro de fuerza que conecta las extremidades superiores e inferiores. Ese conjunto de músculos situados en el centro del cuerpo (incluyendo la zona abdominal, lumbar y pélvica). Son fundamentales (lo sabe hasta la IA) para la estabilidad, el equilibrio y la postura»

– Y la señora que baja del bus...

– Cualquiera que llega al Antiguo en las líneas 5, 25, 33, 35, 40 y 45.

– Nerea necesitará fuerza...

– De eso hablaremos después.

– De acuerdo. Pero entonces...

– Nerea tiene que estar y mantenerse sobre el tronco.

– Por lo tanto...

– Estabilidad y equilibrio. Lo mismo que la señora del autobús.

– ¡¡Ah!!

– Y fuerza, sí. En los brazos. Las piernas, el tronco (el suyo, no el que está cortando). Fuerza funcional. La fuerza en y del movimiento. En la plaza disputando el Hacha de Oro o bajándose en la parada de la calle Matia. La fuerza del core. Que no tiene nada que ver con abdominales perfectos o tabletas de chocolate sino con algo mucho más interior. Tener trabajado, entrenado, cuidado el core, que te sujeta, el cuerpo, no solo es primordial para deportistas de nivel sino que hace vivir en salud a cualquiera. Nuestro objetivo ha de ser siempre mantener la energía durante todo el día. Sin sentirte agotado.

– Pero hacer deporte, ejercicio, moverse, cansa.

– Yo no hablo de 'cansancio físico' sino de 'agotamiento'.

– ¿Son cosas distintas?

– Absolutamente. El agotamiento te hunde mientras que yo te diría que cuando te notas cansado porque te has estado ejercitando hasta te sientes bien. Del cansancio físico te recuperas.

– Descansando.

– Efectivamente. Se sabe que Messi y Cristiano dormían (quizás lo hagan aún) entre 11 y 12 horas al día, siesta incluida. Eran legendarios los pequeños descansos que se tomaba Leo por su cuenta en el terreno de juego, cuando dejaba de correr y parecía que caminaba por el césped. En cuanto a mí, nunca me he sentido mejor ni más fuerte ni mejor pelotari que cuando en las Filipinas dormía eso, entre 12 y 13 horas.

– Pero nos da por pensar que al gimnasio, a la piscina, al centro de equitación, al polideportivo, al mar, a zumba o al rocódromo hay que ir todos los días. Te sientes mal contigo mismo si fallas.

– Es que no fallas. Es que te estás recuperando. No creas, resistir la ansiedad de ir a hacer cardio o al aquagym cuando tu cuerpo te dice que no, también se entrena.

– A veces el cuerpo es perezoso y la mente ha de forzarle.

– Cierto pero también es verdad que el cuerpo sabe que la actividad que has elegido para mantenerte en forma, ágil, en movimiento le sienta bien. Y le apetece ir y reconoce la recompensa de haber vencido a la pereza, de mantener el compromiso (alguna de las personas que trabajan su bienestar con Aitor, Iñigo y conmigo aparecen por el gimnasio a las 6.45 de la mañana...). Pero una cosa es eso y otra muy distinta no descansar. El descanso es tan importante como la nutrición. Mira, colabora con nosotros el nutricionista de Osasuna. Javier Fernández Ligero. Él te puede hablar del ayuno intermitente (sí, no...), de la berberina, un alcaloide de plantas como el sello de oro que ayuda a evitar bajones de energía. Siempre que te alimentes bien y descanses, claro.

– En el instagram de Ivan Salas Training aparecen buenos atletas preparándose con vosotros. Mismamente Ainhoa Arizpeleta, corredora de asfalto, de medias maratones.

– También podría citarte a Miriam Arrillaga, gran zaguera de la pelota femenina. O a Maddi Marquet, campeona triatleta, pero nunca olvidaré que las primeras personas que preparé no eran para nada deportistas. Una se recuperaba de un ictus. La otra solo quería mantenerse en forma.

– Háblame de Manila.

– Creo que me hubiese quedado a vivir allá. Naturaleza exuberante, gente noble, afición tremenda. Yo trabajaba cada tanto en un frontón a rebosar. Pero aquí puedo ser testigo del renacer de la cesta punta. Hoy Gernika se llena ¡los lunes! con las Winter Series.