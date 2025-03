«Tengo miedo de entrar en la Zona de Bajas Emisiones por error y ser multada»

El donostiarra Dani Goñi tiene que solicitar un permiso que le permita acceder con su vehículo al centro para poder recoger a su madre de ... 90 años. Andoni Gracia deberá pedir que su moto sea registrada como clásica para entrar en el centro y no tener que rodearlo por el perímetro de la zona delimitada. Bahía Son, holandesa residente en Donostia, tiene una furgoneta del 2007 pero ya no la usará tanto por «miedo a acceder a la zona por equivocación» y ser multada. El Ayuntamiento ha comenzado hoy a aplicar las sanciones de 200 euros por el acceso no permitido de los vehículos a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Donostia.

Concluidos los tres meses de prueba de la ZBE, entra en vigor la ordenanza a todos los efectos, con sanciones económicas para los conductores que no cumplan los requisitos ambientales. Y parece que esta fase de adaptación ha causado efecto, porque la ciudadanía da constancia del conocimiento de la norma. «Sabía que empezaban a multar hoy porque me afecta. Yo suelo desplazarme mucho en bicicleta, pero cuando tengo que ir a buscar a mi madre, que tiene 90 años y vive en el centro, tengo que coger la furgoneta, que es bastante vieja, y he tenido que pedir permiso para acceder a la zona. Me lo han dado y ya he entrado un par de veces sin que me llegaran avisos, así que imagino que estará bien registrado», cuenta el donostiarra Dani Goñi.

«No me convence mucho. Hay gente que viene de fuera con coches carísimos que puede entrar y muchos donostiarras no van a poder hacerlo. Yo creo que para la gente de aquí se debería regular un número de entradas a la zona por cada año». Goñi plantea otra cuestión sobre la aplicación de la ZBE en el centro urbano. «Necesitamos calidad del aire pero, ¿qué pasa con Gros, Amara o Alza? ¿En estos sitios no necesitamos calidad?».

Moto clásica para acceder

A las 984 solicitudes de acceso nacionales registradas por el consistorio hasta el 1 de marzo se le sumará la de Andoni Gracia. «Tengo que tramitar unos papeles para que mi moto sea catalogada como clásica y así poder acceder a la zona. Es una faena porque tengo que pagar 30 euros y sólo me dan 90 días anuales para entrar», reconoce este vecino del barrio de Gros. «He tenido un muestrario y por no entrar en el centro para evitar la multa he tenido que dar toda la vuelta a la ciudad, y lo mismo para volver. Me veo en la obligación de registrar mi moto como clásica porque me afecta bastante».

El caso de Bahía Son es bien distinto. Esta holandesa afincada en Donostia tiene una furgoneta del año 2007, y no cumple ninguno de los requisitos para obtener un permiso de acceso en la ZBE. «No voy a poder desplazarme con la furgoneta. Además, no conozco bien algunas calles y tengo miedo de ser multada por entrar a la zona sin querer», lamenta esta afectada. «Aun así, creo que es una medida positiva porque le va a dar tranquilidad a la ciudad

Ihintza Ormazabal se encuentra en una situación que ha sido objeto de dudas frecuentes en torno a las excepciones de la ZBE. Tiene un garaje dentro de la zona delimitada. «Comparto el coche con mi hermano, pero no hemos tenido que tramitar ningún permiso, ha sido automático. Es positivo en el sentido de que se va a contaminar menos y va a haber menos coches, pero, sinceramente, para los donostiarras es una faena».