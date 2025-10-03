«Quien mejor emplea su fuerza y mejor camina es quien tiene más salud»

De Bera Bera, estudió Ciencias del Deporte en Madrid, trabajó y entrenó en varios gimnasios y se empeñó en descubrir por qué tantas veces tantos ... de nosotros sentimos el cuerpo tan dolorido. Encontró un método de entrenamiento y cuidado que le interesó, Funtional Patterns, es decir 'Esquemas, funcionales'. Se formó en él. Lo empleó en salas de entreno y viajó a Las Vegas para optimizar todo lo aprendido con Naudi Aguilar, el desarrollador de esos modelos. Al volver, con el apoyo total de su familia, encontró un local. En Camino de Igara. Entre el Aratz y el Arrikitaun. Abrió el 8 de septiembre. Ya entrenan con él 12 personas que han entendido que la fuerza o es útil o no es fuerza.

– ¡¿'Fuerza útil'?!

– Exactamente. A algunos no nos interesa el entrenamiento por cuestión estética ni la musculación excesiva pero falsa o falseada. Aquí en un principio no entrenamos para batir marcas deportivas porque todo eso puede acarrear lesiones. Aquí aprendemos (o recuperamos la sabiduría) a trabajar nuestra postura, respetando la manera en la que los humanos nos movemos.

– ¿Acaso la hemos olvidado?

– A veces (muchas) parece que sí. Solo tienes que pensar cuántos entrenamientos hay en los que te dicen que debemos andar como un chimpancé, caminar como una pantera o arrastrarte por el tatami imitando a una serpiente. Para nada. Repito y amplio la frase del titular: quien mejor usa la fuerza, quien mejor camina, quien mejor postura adquiere es quien mejor salud tiene. Y ya, extrapolando al máximo, podríamos decir que quienes mejor se mueven son los velocistas. Olvídate de los fondistas o de los campeones de marcha. Nadie como los velocistas. Y es que en el sprint que debes hacer en los 100 metros la fuerza que imprimes a la masa muscular es la máxima. Y no olvidemos lo que no dejaremos de decir nunca, claro que hay que tener masa muscular. La que necesitas. Y cuando ya la hayas conseguido podemos entrar a optimizarla. Podemos usar mancuernas o la RG Bell, herramienta diseñada para entrenar de forma más específica la mecánica del cuerpo humano, con un enfoque distinto al de una pesa.

– ¿Por qué es distinta una RG Bell a una pesa?

– Por su diseño asimétrico. Su peso está distribuido de manera que desplaza el centro de masa, obligando al cuerpo a estabilizar y organizar su postura durante el movimiento. Cuando tu postura sea perfectamente humana podemos valorar el pase a unos entrenamientos pilométricos...

– ¿Esos saltos y movimientos rápidos que aprovechan el ciclo de estiramiento-acortamiento para mejorar la potencia, velocidad y fuerza explosiva de los músculos?

– Sí. Partiendo siempre del hecho de que ya hemos recuperado la postura y la forma de caminar y de estar en el mundo correctas, las que nos son propias a los humanos. El ejercicio que estoy haciendo en la foto, en la máquina de poleas parece fácil, ¿no?

– Pero seguro que no lo es. Si lo fuese, esa Regen Trainer no tendría un recorrido tan grande, entre seis y ocho metros.

– Justo. Pensarás que solo consiste en estirar el cable lo más posible pero para eso has de haber cogido y mantener la postura perfecta. Todo bien alineado: hombros (con sus escápulas...), espalda, tronco, caderas, rodillas, pies. Si no lo están, el esfuerzo no es solo que no sirva para nada sino que corremos el peligro de hacernos daño. De hecho, yo creo que la clave de tantos y tantos dolores que padecemos está en una mala postura. Continuada.

«En nuestra sala de entrenamiento no llevamos camiseta porque hay que hacer correcciones posturales continuas. Vamos descalzos para que el pie se expanda y recobre sobre el tatami su anatomía natural»

– Siempre te ha llamado eso la atención, ¿verdad? Cuando estudiabas, cuanto te graduaste y después.

– ¿El dolor? Sí. Me parecía que tomábamos demasiados antiinflamatorios, demasiados analgésicos. Hacíamos gimnasia, nadábamos, íbamos al médico, al fisio y muchas veces seguíamos con dolor. No tenemos por qué sufrir. Estudié, investigué y descubrí el arte, la ciencia del Entrenamiento Funcional. Vas a trabajar para, no me cansaré de repetirlo, recuperar la postura óptima que ya no debes abandonar nunca, hagas lo que hagas.

– Significando ese 'hagas lo que hagas'...

– Desde sentarte para escribir en el ordenador a competir en una prueba. Caminar, nadar, correr.

– ¿Quién es Naudi Aguilar?

– Con él y con muchos otros hemos puesto en marcha en Estados Unidos, en Madrid y ahora en Donostia esta forma de entender el bienestar, la anatomía natural, nuestro movimiento como humanos. En sus redes Naudi se presenta como 'Profesional de movimiento Holístico y entrenamiento funcional'. Tanto él como nosotros trabajamos el manejo del dolor y del estrés (ambas cosas tienen, en muchos casos, en su origen una mala postura). Trabajamos la flexibilidad y la salud en general.

– Me gusta cómo caminan los gatos.

– Pero no eres un gato. Eres humana. Camina como tal.