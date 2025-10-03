Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

En el 17 del Camino de Igara, Luis entrena en una máquina de poleas FP Regen Trainer. LOBO ALTUNA

Ciudadanos | Luis Echeveste Fernández

«Quien mejor emplea su fuerza y mejor camina es quien tiene más salud»

Graduado en Ciencias del Deporte, formado en Las Vegas; Studio 17

Begoña del Teso

Begoña del Teso

San Sebastián

Viernes, 3 de octubre 2025, 07:31

Comenta

De Bera Bera, estudió Ciencias del Deporte en Madrid, trabajó y entrenó en varios gimnasios y se empeñó en descubrir por qué tantas veces tantos ... de nosotros sentimos el cuerpo tan dolorido. Encontró un método de entrenamiento y cuidado que le interesó, Funtional Patterns, es decir 'Esquemas, funcionales'. Se formó en él. Lo empleó en salas de entreno y viajó a Las Vegas para optimizar todo lo aprendido con Naudi Aguilar, el desarrollador de esos modelos. Al volver, con el apoyo total de su familia, encontró un local. En Camino de Igara. Entre el Aratz y el Arrikitaun. Abrió el 8 de septiembre. Ya entrenan con él 12 personas que han entendido que la fuerza o es útil o no es fuerza.

