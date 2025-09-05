María Reina, Lauaizeta e Intxaurrondo Hegoa inician el curso con accesos seguros

El inicio del curso escolar está a la vuelta de la esquina. Tras las presentaciones que realizan hoy mismo muchos centros educativos de la ciudad, ... será realmente el lunes cuando los alumnos y alumnas vuelvan a las aulas. Entre los que realicen a pie su llegada a los colegios e ikastolas, van a encontrar novedades respecto al curso pasado los estudiantes de Jakintza, María Reina, Lauaizeta e Intxaurrondo Hegoa. Estos cuatro centros educativos del Antiguo, Egia e Intxaurrondo van a estrenar en sus entornos accesos seguros en forma de pasos de peatones elevados.

El situado en la zona escolar de Jakintza ya se habilitó hace un par de semanas y los otros tres se han ido adaptando a las mejoras de seguridad durante los último días.

Ha sido el Departamento de Mantenimiento y Servicios Urbanos el encargado de llevar a cabo estos trabajos elevando pasos de peatones para adecuarlos a la normativa de accesibilidad y convertirlos en espacios seguros. En el caso de María Reina, las obras se han realizado junto al paseo de Ametzagaina 52; en Intxaurrondo Hegoa, los trabajos se han centrado en el paseo Zarategi 50; y en el paseo Gabriel Aresti 166 en el caso de la ikastola Lauaizeta. Se ha actuado en estos entornos escolares de la ciudad al «tratarse de zonas consideradas como vulnerables, con el objetivo principal de que los vehículos circulen más despacio», indicó el concejal de Mantenimiento Urbano, Carlos García.

Campaña de asfaltado

Además de en la ejecución de estos nuevos pasos de peatones elevados en los entornos escolares, los operarios de este departamentio municipal están trabajando estos días en una campaña de asfaltado y bacheo que comenzó hace varios meses.

De las 60 vías incluidas en esta campaña de reparación de pavimentos de calzada, «actualmente se han ejecutado el 88% de las calles», indica el edil socialista. Durante esta semana, las máquinas han estado trabajando en el paseo de Miramon y en el paseo Doctor Begiristain, una zona de la ciudad que necesitaba este tipo de actuación. Las dos calles comunican, entre otras zonas, los hospitales y el parque tecnológico y varias de sus calzadas estaban, y están aún, llenas de parcheos y agujeros. Por el momento, los operarios han actuado en la zona de la gasolinera de Repsol, en la que ya han ejecutado un nuevo paso de peatones elevado, y se espera que los trabajos lleguen hasta el entorno de la Policlínica.

En los meses que restan para finalizar el año, también se van a llevar a cabo este tipo de trabajos en Sancho El Sabio, Duque de Mandas, pasaje de Iruresoro, Calzada Vieja de Ategorrieta, Calzada de Egia y paseo de Ubarburu. Entre las calles, paseos y avenidas en las que ya se ha actuado ha sido el paseo de Aiete en el que más ha invertido el consistorio con más de 42.000 euros.