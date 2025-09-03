Kukuxumusu regresa con fuerza: abre tienda en el corazón de San Sebastián La icónica marca navarra prepara su vuelta al comercio físico con la apertura de una nueva tienda en San Sebastián

La emblemática marca navarra Kukuxumusu, conocida por sus originales diseños inspirados en el mundo taurino y el humor gráfico, prepara su vuelta al comercio físico con la apertura de una nueva tienda en San Sebastián. El local se ubicará en Calle Narrika 33, en el espacio que ocupaba anteriormente Muebles Arminza, y contará con 180 m² distribuidos entre planta calle y sótano.

Este movimiento forma parte del plan de relanzamiento de la firma tras varios años de altibajos. A comienzos de la década pasada, Kukuxumusu atravesó un periodo crítico que incluyó deudas con Hacienda, conflictos legales entre el fundador Mikel Urmeneta y los nuevos propietarios, y el cierre de la mayoría de sus tiendas.

Ahora, tras reforzar su canal online y recuperar estabilidad, la marca apuesta por un nuevo ciclo de expansión con la pertura de este nuevo local que ha sido gestionado por la inmobiliaria Areizaga. Además de San Sebastián, Kukuxumusu ya ha abierto tiendas en Zaragoza y Segovia, además de reformar su icónico local en la calle Estafeta de Pamplona. También tiene previsto expandir su negocio por Murcia y Girona.

Con esta inauguración, Kukuxumusu busca reconectar con sus seguidores y recuperar el espíritu irreverente que la convirtió en un fenómeno en los años 90 y 2000.

