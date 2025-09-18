Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los gigantes y cabezudos animaron las calles de Gros.

Gente de la ciudad

Kondarrak celebra 80 años

La veterana sociedad de Gros conmemora la efeméride invitando a sociedades hermanas y a la banda de txistularis

Joti Díaz

Jueves, 18 de septiembre 2025, 08:49

Este pasado sábado se organizó un acto social en la veterana sociedad Kondarrak de Gros para celebrar el 80 aniversario de su fundación.El barrio ... se despertó con una alegre 'Diana' de txistularis, a las órdenes del reconocido músico Xabier Muñoz y un grupo de amigos del txistu, las trompetas y el atabal, unidos para la ocasión. Partieron desde el local social a los sones del 'Goizeko Izarra' y recorriendo todo el barrio, para terminar de nuevo en la sociedad, donde fueron obsequiados con un 'gosaldi' de cafés y bollerías.

