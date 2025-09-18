Kondarrak celebra 80 años

Este pasado sábado se organizó un acto social en la veterana sociedad Kondarrak de Gros para celebrar el 80 aniversario de su fundación.El barrio ... se despertó con una alegre 'Diana' de txistularis, a las órdenes del reconocido músico Xabier Muñoz y un grupo de amigos del txistu, las trompetas y el atabal, unidos para la ocasión. Partieron desde el local social a los sones del 'Goizeko Izarra' y recorriendo todo el barrio, para terminar de nuevo en la sociedad, donde fueron obsequiados con un 'gosaldi' de cafés y bollerías.

A las 11.00 de la mañana desfiló la comparsa de Gigantes y Cabezudos de Gros, gentileza de la Asociación de Vecinos y con la agradecida complicidad de la gente de Marruma Elkartea, haciendo las delicias de los niños y niñas del barrio y las risas de los no tan pequeños. Finalizaron su recorrido a las puertas de Kondarrak bailando sus gigantes Aker y Sorgina una polka magníficamente interpretada por los dulzaineros y atabal a las órdenes de Julen. Justo en el momento en el que comenzaba un aperitivo-lunch en el interior de la sociedad y del que fueron partícipes junto con todos los socios que se acercaron para disfrutar de este acto de reconocimiento.

Asistió una nutrida representación de los socios, acompañantes y amigos de sociedades hermanadas que pudieron degustar un aperitivo largo y suculento elaborado por su directivo Jon Margareto y su socio David y consistente en: caldo, pintxos de txistorra, pintxos de tortilla, croquetas de jamón, boles de rissoto de hongos, pimientos rellenos de carne y salsa de piquillos y mini burguers; regado todo con una amplia selección de vinos tintos, blancos y sidra.

Por parte de la directiva estuvo su presidente Jesús Cortés, el vicepresidente Alfonso Irigoyen, el tesorero Patxi Egaña, el secretario Ramón Arrúe, y los vocales Iñaki Murua y Ekaitz González, de Urretxu. También contaron con la presencia de su socio honorario César Telletxea.

Se aprovechó la ocasión para obsequiar a los socios con un pin conmemorativo.

En un ambiente distendido, entre risas, recuerdos y tragos terminó esta jornada cuando se acercaba la hora de ir a Anoeta a animar a la Real Sociedad que fue superada por el Madrid.