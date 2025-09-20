Kevin Blandin estrena atelier

Gente de la ciudadKevin Blandin estrena atelier
Celebró un desfile en la plaza del Banco Sabadell, muy cerca de donde vende sus prendas en la calle Fuenterrabía
Joti Díaz
Sábado, 20 de septiembre 2025, 06:22
Kevin Blandin ha abierto su segundo 'atelier' en el corazón de San Sebastián, en la calle Fuenterrabía número 4, rodeado de una gran expectación ... y clientes llegados de toda España. El hondureño instalado en San Sebastián desde hace nueve años, abre de esta manera un espacio como pocos a pie de calle en Donostia, con un estilo que nos recuerda a los años 50, una de las décadas más elegantes y fructíferas de la historia de la moda.
El director creativo apuesta por la sostenibilidad, la artesanía, el trabajo de autor, la excelencia y el trato directo y delicado con la clienta. Su nueva andadura se va a dividir en tres líneas de negocio: las piezas a medida, pequeñas y exclusivas colecciones de pret a porter y talleres de costura.
Para Laura Chamorro, directora de San Sebastián Moda Festival, «Kevin es un gran diseñador, con un estilo muy personal y estoy segura de que va a triunfar en nuestra ciudad». A la inauguración, que contó con un precioso 'fashion show' en la plaza del Banco Sabadell, acudieron numerosos invitadas e invitados que llenaron este emblemático lugar.
Allí estaban la familia de Kevin Blandin; Alberto Zardoya y Lucía; Julio César Juarros y Mari Reglero; Jaime Ardica junto a Loli; Sergio Jiménez junto a Mari; Ane Laguarda; Diego Orlando; Nerea Sagastume; Fernando Ramírez; María Ramírez junto a Carlota Ruiz; Nora Pilarte; Isa y Sergio; Txus y Laura Lizarraga; el concejal Iñigo García; Elías Sánchez y Jenny; Joana López y Cristina; Cristina e Iñigo; Mónica Merino y Blanca San Emeterio; Daniel Carreira; Silvia Ezquerecocha y familia; Ana Adrián, Marcial Muñoz y su equipo de trabajo.
También acudieron al desfile Isabel Cortadi, directora de Eventos de El Diario Vasco; Isabel Muñagorri; Aurora Álvarez; Sara Peña; Mirary San Juan; Krisna Miranda y Gustavo Pamela; Jon y Daniel; Natalia Reino y Mikel Lezama; María Alonso y José María; Begoña Igartua y Maitane, Elixabete Etxebeste; Maribel; Conchita Vicenz; Estefania; Tytti Thusberg; Sara Hernández y Bingen Durá; Inés Woldin; Susana Arcocha y Elena; Noelia del Tío; Estitxu Gutiérrez; Eider Ayuso; Olalla Susperregui; Elena Bengoa; Elizabeth de Atlantis; Gonzalo de Joyería Munoa; y Sergio Aguirre y Marisa Arcelus.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.