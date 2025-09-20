Kevin Blandin estrena atelier

Kevin Blandin ha abierto su segundo 'atelier' en el corazón de San Sebastián, en la calle Fuenterrabía número 4, rodeado de una gran expectación ... y clientes llegados de toda España. El hondureño instalado en San Sebastián desde hace nueve años, abre de esta manera un espacio como pocos a pie de calle en Donostia, con un estilo que nos recuerda a los años 50, una de las décadas más elegantes y fructíferas de la historia de la moda.

El director creativo apuesta por la sostenibilidad, la artesanía, el trabajo de autor, la excelencia y el trato directo y delicado con la clienta. Su nueva andadura se va a dividir en tres líneas de negocio: las piezas a medida, pequeñas y exclusivas colecciones de pret a porter y talleres de costura.

Para Laura Chamorro, directora de San Sebastián Moda Festival, «Kevin es un gran diseñador, con un estilo muy personal y estoy segura de que va a triunfar en nuestra ciudad». A la inauguración, que contó con un precioso 'fashion show' en la plaza del Banco Sabadell, acudieron numerosos invitadas e invitados que llenaron este emblemático lugar.

Allí estaban la familia de Kevin Blandin; Alberto Zardoya y Lucía; Julio César Juarros y Mari Reglero; Jaime Ardica junto a Loli; Sergio Jiménez junto a Mari; Ane Laguarda; Diego Orlando; Nerea Sagastume; Fernando Ramírez; María Ramírez junto a Carlota Ruiz; Nora Pilarte; Isa y Sergio; Txus y Laura Lizarraga; el concejal Iñigo García; Elías Sánchez y Jenny; Joana López y Cristina; Cristina e Iñigo; Mónica Merino y Blanca San Emeterio; Daniel Carreira; Silvia Ezquerecocha y familia; Ana Adrián, Marcial Muñoz y su equipo de trabajo.

También acudieron al desfile Isabel Cortadi, directora de Eventos de El Diario Vasco; Isabel Muñagorri; Aurora Álvarez; Sara Peña; Mirary San Juan; Krisna Miranda y Gustavo Pamela; Jon y Daniel; Natalia Reino y Mikel Lezama; María Alonso y José María; Begoña Igartua y Maitane, Elixabete Etxebeste; Maribel; Conchita Vicenz; Estefania; Tytti Thusberg; Sara Hernández y Bingen Durá; Inés Woldin; Susana Arcocha y Elena; Noelia del Tío; Estitxu Gutiérrez; Eider Ayuso; Olalla Susperregui; Elena Bengoa; Elizabeth de Atlantis; Gonzalo de Joyería Munoa; y Sergio Aguirre y Marisa Arcelus.