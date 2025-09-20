Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La plaza del Banco Sabadell se quedó pequeña para albergar el desfile de modelos con prendas de Kevin Blandin.

Gente de la ciudad

Kevin Blandin estrena atelier

Celebró un desfile en la plaza del Banco Sabadell, muy cerca de donde vende sus prendas en la calle Fuenterrabía

Joti Díaz

Sábado, 20 de septiembre 2025, 06:22

Kevin Blandin ha abierto su segundo 'atelier' en el corazón de San Sebastián, en la calle Fuenterrabía número 4, rodeado de una gran expectación ... y clientes llegados de toda España. El hondureño instalado en San Sebastián desde hace nueve años, abre de esta manera un espacio como pocos a pie de calle en Donostia, con un estilo que nos recuerda a los años 50, una de las décadas más elegantes y fructíferas de la historia de la moda.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra la emblemática tienda de Vinos Ezeiza: «No hay nadie de la familia que quiera ocuparse de la tienda»
  2. 2 La villa, a un paso de San Sebastián, seleccionada para la portada de una revista de lujo
  3. 3 Robert Treviño lleva a los tribunales a la Euskadiko Orkestra por su despido
  4. 4 El líder de una banda legendaria del rock español debe parar la gira por un cáncer
  5. 5 Muere el exdirector médico del Hospital Universitario de Navarra en un accidente de montaña en Riaño (León)
  6. 6 Detenido un hombre en Donostia por una presunta agresión sexual a una mujer a la que conoció por redes
  7. 7

    Osakidetza incorpora a 27 médicos de familia y 4 pediatras de difícil cobertura en Gipuzkoa
  8. 8 Así ha sido la alfombra roja de la inauguración del Zinemaldia
  9. 9

    Estonia y Polonia denuncian la intrusión de cinco aviones de combate rusos en el Báltico
  10. 10

    Los nuevos jubilados vascos cobran 1.944 euros y el sueldo de jóvenes no llega a 1.600

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Kevin Blandin estrena atelier

Kevin Blandin estrena atelier