Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Julene Martínez Ortuzar, en la puerta de su restaurante en la localidad almeriense de Oria.

Julene Martínez triunfa en Almería

Con su pareja, Jacinto Martos, dirige un pequeño restaurante en la localidad de Oria, en la sierra de Las Estancias

Joti Díaz

Viernes, 22 de agosto 2025, 06:48

El nombre de Julene Martínez igual no les suena mucho, pero si les digo que es hija de José Martín y Amaia Ortuzar, propietarios ... del bar restaurante Ganbara y del Tambo, lo asocian fácilmente. Amaia es diseñadora gráfica, pero también colaboraba en casa. Con su pareja Jacinto Martosse hicieron cargo del segundo establecimiento de la familia, el bar Tambo en la plaza de la Constitución. Gestionaban el negocio de maravilla, haciendo «grande» el pequeño bar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El fenómeno veraniego que se repite en los bares de San Sebastián para lamento de algunos donostiarras: «Ya no es lo que era»
  2. 2 Judith Jáuregui: «Estaba embarazada de nueve meses y no lo descubrieron»
  3. 3

    Más de 200 usuarios denuncian robos, atracos y falta de mantenimiento en el parking de La Concha
  4. 4 El acertante del Euromillones que ha ganado 250 millones no tendrá que pagar impuestos pese a ser el premio récord
  5. 5 Un cliente se sorprende por el precio de una cerveza y una coca-cola al ver el ticket: «En ningún sitio te cobran lo mismo»
  6. 6

    Los robos con fuerza en viviendas crecen un 40% en verano en Gipuzkoa respecto al resto del año
  7. 7

    «El método de marcaje de domicilios se ha extendido a todo tipo de delincuentes»
  8. 8 Detenido tras prender fuego a un bar por no ponerle mayonesa en el bocadillo
  9. 9

    Sadiq sigue insistiendo en que prefiere volver al Valencia pese al interés del Girona
  10. 10 Desde Mali hasta Gipuzkoa en busca de una oportunidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Julene Martínez triunfa en Almería

Julene Martínez triunfa en Almería