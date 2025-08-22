Julene Martínez triunfa en Almería

El nombre de Julene Martínez igual no les suena mucho, pero si les digo que es hija de José Martín y Amaia Ortuzar, propietarios ... del bar restaurante Ganbara y del Tambo, lo asocian fácilmente. Amaia es diseñadora gráfica, pero también colaboraba en casa. Con su pareja Jacinto Martosse hicieron cargo del segundo establecimiento de la familia, el bar Tambo en la plaza de la Constitución. Gestionaban el negocio de maravilla, haciendo «grande» el pequeño bar.

Por visicitudes de la vida se trasladaron a vivir a Almería, en la pequeña localidad de Oria, más concretamente en la Rambla de Oria, 1.500 habitantes, en la sierra de Las Estancias a 1.000 m. de altura. Allí la familia de Jacinto era propietaria de una antigua casa, que convirtieron en restaurante. Tras las obras pertinentes abrieron el negocio en el pasado mes de diciembre. Una pequeña barra y 3 mesas, que permiten comer a unas 18 personas, además de la cocina abierta. También una amplia terraza con unas espléndidas vistas y multitud de olivos de donde se produce el aceite que utilizan. Como es norma por esos pagos el color blanco luce en las paredes del restaurante.

El Casa de la Dolores, es el nombre por la abuela de Jacinto. Abren el negocio de jueves a domingo, al mediodía y por la noche. Los comienzos no fueron fáciles, pero pronto el boca a boca por el excelente producto que ofrecen, ha permitido que sea ya un restaurante conocido, no sólo en la zona, también en Almería capital y otras localidades.

Bien asesorados por sus aitas, han colocado una amplia parrilla, que permite ofrecer pescados de la zona: pargo, lubina, corbina, gallo pedro y por supuesto no podían faltar las txuletas que se las mandan desde una empresa de Gipuzkoa.

Ahora pasan unos días de vacaciones entre nosotros, «os hemos traído la lluvia», comenta Julene, que por supuesto ha paseado con Jacinto por la ciudad. «Echaba de menos a la familia y Donosti, aunque ellos ya vienen a visitarnos cuando cogen vacaciones». Su ama Amaia encantada con la visita, comenta que el verano está siendo bueno. «Me pone muy nerviosa cuando se forman las colas en la entrada, pero es lo que hay», comenta la afamada hostelera.