Jubilados del colegio Marianistas

Se volvieron a reunir, hace unos días, un numeroso grupo del profesorado y personal jubilado del colegio de Marianistas. El lugar de acogida fue, otra ... vez, las dependencias del actual Aldapeta María Ikastetxea, gracias a las facilidades dadas por el director, José Eizmendi, y los marianistas.

El acto fue organizado por Arantxa García-Calvo, responsable de Recepción del colegio, y Federico Ríos, responsable del Archivo Histórico Colegial.

Participaron cerca de sesenta antiguos empleados del centro educativo, que fueron saludándose, mientras en la pantalla de recepción contemplaban fotos del colegio en el que trabajaron y del anterior encuentro.

Después se celebró la Eucaristía, presidida por Félix Erdocia, antiguo director. Se tuvo un recuerdo especial de los compañeros fallecidos. La ceremonia fue solemnizada por el organista Fernando Gonzalo.

En el salón de actos 'Mikel Laboa' se vio una presentación de Fede Ríos, que explicó el trabajo realizado en los últimos años en el Archivo del colegio.

El momento culminante fue el paso al comedor, preparado por la organización con la colaboración de Amaia Gómez y la ayuda inestimable de Oskia Baraibar. El menú, preparado por el cocinero Agustín Arakistain, recibió los parabienes de todos los asistentes.

A destacar el servicio de comedor, comandado por Arantxa García-Calvo con Jon García, Fran Del Campo y Pedro Angulo. Colaboraron previamente: Igor Segués, Eneko Marín, Ignacio Maestre, José Ángel Pazón, Jon Mikel Erdocia, Jokin Lastra, Amaia Gómez e Izaskun Garmendia.

Asistieron al acto los profesores: Mercedes Almería, Lorenzo Arias, Alicia Artajo, Carmen (Mamen) Artajo, JavierCalvo, Mª Pilar Castillo, Silviano Celemín, Isabel Cormenzana, Mari Carmen Duart (desde Valencia), Begoña de Eguiluz, Jesús Erausquin, Mila Etxebeste y su esposo Imanol Nazabal, Juanjo Fernández y su esposa Asun Salvador, Karlos Garikano, José Luis Gil, Fernando Gonzalo, Mª José Irigoyen, Loli Jiménez, Mª Dolores Jurado, Esther López, los hermanos Juana Mari y Luis Miguel De María, Blanca Navarro y su esposo Federico Huertas, Manuel Olaizola, Carlos París, David Quintana, Federico Ríos, Pedro Rodríguez, Manolo San Martín, José Serrano, Maite Solanas, Gema Vila Deus, Javier Viejo (desde Tenerife) y Tomas Zubimendi.

No faltó el personal de administración, secretaría y servicios: Lolita Gil, Gurutze Arruti, Dorita Del Campo, Felipe Ezkerra, las hermanas Lourdes y Pepi Fernández, Rosa Insausti, Quique Iturbe, Belén Lizarazu, Isabel Malles, Conchi Oronoz y Basi Santos.

También acudieron los marianistas: Félix Erdocia, antiguo director, Pedro Martínez de Salinas, superior de la comunidad, José Miguel Arenaza, José Mª Borobio (desde Zaragoza), Francisco Martínez y Javier Subero (desde Vitoria).

No pudieron asistir Ana Álvarez, Jesús Arias, Elena Arnedillo, Arantzazu Arruti, Arantza Belastegui, Arantza Garitaonandia, Rosa Garmendia, Damián Goitia, Pedro Gómez, Antonio Hernández, Mila Ituarte, Gemma Iztueta, Álvaro Jiménez, Maite Jiménez, Felipe Leiza, Rafael Llerena, Severino Lorente, Faustino Madinabeitia, Ramón Martínez, Mª Luz Méndez, Charo Muro, Juan José Olaizola, Emilio Otaegui,Soledad Prada, Maite Siso, José Urain, José Zabaleta, Gabriel Zapiain. Igualmente los marianistas: Iñaki Sarasua, superior provincial, Javier Cortés, ex director, Miguel Ángel Dieste, ex director, José Ángel Otaegui, ex director, Hugo Diego, Iván Aguirre, Joaquín Briones, Valeriano Sarto, Jesús Orbegozo, Antonio Arrieta, Agustín Valgañón, Javier Pérez-Valencia y José Mª Alvira.

Arantxa y Fede, pronunciaron unas palabras de agradecimiento a los presentes. Finalizando el ágape, se sortearon dos obras artísticas: un óleo de Manuel Olaizola y un dibujo de Federico Ríos, siendo las afortunadas Rosa Insausti y Gema Vila. El reparto de un llavero con un símbolo marianista, impreso en 3D por Fran Del Campo, como recuerdo para todos, cerró una gratísima jornada que lleva todos los visos de convertirse en tradicional.