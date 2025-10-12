Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Juan Karlos Izagirre, portavoz de EH Bildu, en la plaza Easo. Iñigo Royo

Juan Karlos Izagirre | Portavoz de EH Bildu en el Ayuntamiento de Donostia

«La renuncia de Goia es el reconocimiento del fracaso de un modelo de ciudad»

El exalcalde considera «agotado» el gobierno PNV-PSE y aboga por un cambio en las formas de hacer política del Ayuntamiento

Jorge F. Mendiola

Jorge F. Mendiola

San Sebastián

Domingo, 12 de octubre 2025, 00:03

Comenta

Juan Karlos Izagirre (Donostia, 1963) apuesta por capitalizar «la desafección y el enfado» de la ciudadanía tras una década de mandato de Eneko Goia y ... asegura que la llegada de EH Bildu al poder en el Ayuntamiento es «cuestión de tiempo».

