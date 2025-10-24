Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Insausti y el resto de concejales del PNV en el Pleno de despedida de Goia. Gorka Estrada

Insausti nombrará a Olatz Yarza como primera teniente de Alcalde y Ana López llevará Cultura

La responsable de Movilidad asumirá también la delegación de Turismo en el gobierno municipal encabezado por el nuevo alcalde

Aingeru Munguía

Aingeru Munguía

San Sebastián

Viernes, 24 de octubre 2025, 06:24

Jon Insausti será elegido alcalde de San Sebastián el próximo miércoles. La marcha de Eneko Goia provocará la entrada de una nueva concejala en la ... corporación y la formación de un nuevo gobierno municipal en el que las competencias del PSE no cambiarán pero sí lo harán las que están en manos del PNV. La actual concejala de Movilidad, Olatz Yarza, sumará la delegación de Turismo, la portavocía del grupo PNV y la primera tenencia de Alcaldía, en un claro reforzamiento de su figura. El jefe de gabinete del nuevo alcalde será el burukide Imanol Lasa, que conducirá a partir de ahora la estrategia comunicativa del Ayuntamiento.

