Insausti nombrará a Olatz Yarza como primera teniente de Alcalde y Ana López llevará Cultura

Jon Insausti será elegido alcalde de San Sebastián el próximo miércoles. La marcha de Eneko Goia provocará la entrada de una nueva concejala en la ... corporación y la formación de un nuevo gobierno municipal en el que las competencias del PSE no cambiarán pero sí lo harán las que están en manos del PNV. La actual concejala de Movilidad, Olatz Yarza, sumará la delegación de Turismo, la portavocía del grupo PNV y la primera tenencia de Alcaldía, en un claro reforzamiento de su figura. El jefe de gabinete del nuevo alcalde será el burukide Imanol Lasa, que conducirá a partir de ahora la estrategia comunicativa del Ayuntamiento.

Jon Insausti será elegido nuevo alcalde de la ciudad el próximo miércoles, en una sesión extraordinaria del Pleno que comenzará a las 11.30 horas. La renuncia de Eneko Goia, tras diez años en el puesto, permitirá al actual portavoz del grupo PNV y concejal delegado de Cultura, Euskera y Turismo ser nombrado regidor después de haber recibido los parabienes de su partido.

Insausti tuvo el miércoles una reunión con su grupo para explicar los cambios que introducirá en el gobierno municipal. La salida de Eneko Goia permitirá la entrada en la corporación de la siguiente en la lista electoral, la funcionara de Fomento de San Sebastián Idoia Gracia. Esta incorporación y su asunción de la Alcaldía llevarán a Insausti a realizar algunos cambios en el ejecutivo de coalición PNV-PSE.

Los socialistas mantendrán sus delegaciones y dos de las cuatro tenencias de Alcaldía, como se pactó en el acuerdo de legislatura 2023-27. Los cambios afectarán solo a las responsabilidades de los ediles jeltzales. Al asumir la Alcaldía, Insausti deja la delegación de Cultura, Euskera y Turismo, competencias que se reparten entre los concejales del PNV y que se suman a una redistribución mayor de funciones entre los jeltzales.

Imanol Lasa será la mano derecha del nuevo alcalde. Al cargo de jefe de gabinete, del que sale Yon Goikoetxea, sumará la estrategia comunicativa del Ayuntamiento. Lasa es miembro del GBB del PNV y ha ostentado diversos cargos en el Ayuntamiento de Zarautz y en la Diputación foral de Gipuzkoa durante los gobiernos de Markel Olano.

Entre los cambios que introducirá Insausti destaca el nombramiento de la actual delegada de Movilidad, Olatz Yarza, como primera teniente de alcalde, portavoz del grupo PNV y nueva responsable de la delegación de Turismo. Esta periodista donostiarra, durante muchos años responsable de la comunicación de la consejera del Gobierno Vasco Arantxa Tapia, sonaba en las quinielas, antes de la renuncia de Goia, como alcaldable por el PNV, unos rumores que la concejala se tomó con humor porque nunca aspiró a tal puesto, según ha indicado a sus allegados en los últimos días. Sin embargo, el reforzamiento de sus competencias en el gobierno municipal indican el claro apoyo del partido a su labor en el Ayuntamiento. No solo asume nuevas funciones en el gobierno municipal sino que ostentará la primera tenencia de Alcaldía, un cargo simbólico que, no obstante, le llevará a sustituir al alcalde cuando no esté en el ejercicio de sus funciones.

Nekane Arzallus cede la primera tenencia de Alcaldía en una decisión «acordada con ella», según fuentes jeltzales, lo que pretende poner en valor la importancia de su delegación como responsable del Departamento de Planificación Urbanística y Vivienda.

La delegación de Cultura que llevaba Insausti recaerá a partir de ahora en Ana López, responsable desde el comienzo de la legislatura del Departamento de Gobernanza Abierta, Digital y Colaborativa.

Kerman Orbegozo, el concejal 'económico', responsable de las cuentas públicas y de los Presupuestos municipales, asumirá desde la semana que viene la delegación de Euskera, una competencia que desempeñaba hasta ahora Jon Insausti, y será además el cuarto teniente de Alcalde del Ayuntamiento. La delegación de Turismo que desempeñaba Insausti hasta ahora pasará a manos de Olatz Yarza.

Nueva concejala

La nueva concejala del PNV, Idoia Gracia, jurará su cargo como nueva edil poco antes de que Insausti sea elegido alcalde. Esta funcionaria de Fomento con «gran conocimiento de la administración municipal» dirigirá el departamento de Acción Comunitaria y Barrios con el apoyo de su hasta ahora titular, la concejala Mariaje Idoeta, quien se centrará en la delegación de Servicios Sociales.

El jeltzale Martin Ibabe mantendrá sus responsabilidades como concejal de Seguridad, Bomberos y Protección Civil, la única delegación en manos del PNV que no cambiará con el nombramiento del nuevo alcalde.

El burukide Imanol Lasa será la mano derecha de Jon Insausti como jefe de gabinete y responsable de la estrategia comunicativa

Los concejales socialistas no modificarán sus funciones y competencias en el gobierno municipal de coalición

Las delegaciones del gobierno en manos de los socialistas no variarán tampoco: Ane Oyarbide se mantendrá como segunda teniente de Alcalde y concejala de Igualdad, Economía y Empleo Local; Iñaki Gabarain sigue como tercer teniente de Alcalde y delegado de Deportes y Vida Saludable; Juantxo Marrero continúa como delegado de Proyectos Urbanos; Carlos García seguirá al frente de Mantenimiento y Servicios Urbanos; e Iñigo García se mantiene como concejal de Diversidad, Inclusión y Medio Ambiente.

Aún se desconoce si además del PNV otros grupos presentarán candidato al Pleno extraordinario del miércoles para la elección del nuevo alcalde. Solo Elkarrekin anunció que no lo hará y que su voto para Insausti será de abstención. Ni PP ni EH Bildu aclararon sus intenciones. Jon Insausti no será elegido en primera votación porque PNV y PSE no suman mayoría absoluta (14 votos) por la baja médica de Juanra Viles. Al no obtener ningún candidato los votos necesarios, será nombrado alcalde el candidato del PNV por ser la lista que más votos obtuvo en las elecciones municipales de 2023.