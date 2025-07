Una vecina de San Sebastián tras sufrir el robo de un paraguas: «Os quejáis de la juventud y vosotros actuáis así»

M. S. Viernes, 25 de julio 2025, 12:30 | Actualizado 13:31h. Comenta Compartir

Una lectora de El Diario Vasco, con iniciales N. U. ha puesto de manifiesto hoy en la sección Sirimiri, el buzón ciudadano de los donostiarras, su gran indignación tras haber sufrido el robo de un paraguas el pasado miércoles en pleno Centro de San Sebastián. Esta donostiarra señala el robo como una «absoluta falta de respeto al prójimo y un acto de egoísmo puro».

«Miércoles, jarreando. Entramos sobre las 11.30 horas a un conocido bar cerca de la Avenida, con clientela respetable y de postín, trabajadores de los múltiples bancos, oficinas, notarías, etc., de la zona, en su café de media mañana. Gente de la que esperas o supones una cierta educación. Lo opuesto a chungos», dice con cierta ironía e indignación esta vecina de San Sebastián.

«Nada más entrar nos dirigimos a la barra y seguido miro al paragüero para darme cuenta de que en menos de dos minutos nos han robado el paraguas. Esa bonita tradición donostiarra de robar paraguas en tiendas y bares, haciendo la puñeta al que lo llevaba. ¿Y os quejáis de la juventud, cuando vosotros actuáis así? Absoluta falta de respeto al prójimo, egoísmo puro. Criad así a vuestros cachorros, la sociedad os lo agradecerá», escribe con indignación la afectada.

Sin paraguas y con una persona mayor

Pero eso no es todo, ya que la lectora no se encontraba sola. «Y de toda formas ¿qué hago yo ahora? ¿Me comporto como ese o esa indeseable y robo otro al salir? ¿O me comporto como debe ser y pongo en riesgo de neumonía a mi acompañante de 87 años?», revela.

«No voy a volver a dejar un paraguas en el paragüero nunca más, llevo ya muchos robados, me lo llevaré a mi mesa o lugar en la barra y sólo espero que una de esos manos largas se resbale con el chorretón de agua que dejo y se rompa los dientes», finaliza sobre el desafortunado hecho.

[La sección Sirimiri, el buzón ciudadano de los donostiarras, se publica a diario en la edición impresa y online. Puedes enviar tus escritos a través del correo electrónico sansebastian@diariovasco.com. Además puedes enviar tus Fotodenuncias directamente a dicha sección de Diariovasco.com ]