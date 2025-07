Sirimiri: Recepción a los niños saharauis y ucranianos

DV San Sebastián Martes, 22 de julio 2025, 06:14 Comenta Compartir

Euskera en Gros

Escribe Luis Urrutia: «Qué mérito el esfuerzo de los organizadores de las fiestas de Gros, con un amplio programa, recogido en una publicación, con el apoyo de múltiples comercios del barrio. La única pega es que todo está sólo en euskera, incluidos los actos. Según los datos sociolingüísticos de 2021, el 11,8% de los vecinos de Gros hablaban normalmente en euskera, –los niños, el 26%–, aunque más del 30% del total lo entienden. Ahora serán más, cada vez se escucha más y es magnífico. Creo que al menos el programa debía ser bilingüe. En otros barrios lo hacen».

Siguiendo con taxis

Dice J. Olariaga: «Retomando el tema de los taxis, sra. Miralles tiene toda la razón. El problema lo dejó muy claro DV. De 308 licencias, 70 están inactivas. ¿A la espera de qué? ¿A una subasta especulativa ? ¿Por qué no se anulan y se ofertan ?».

Precio de la vivienda

Comenta María Luisa: «Estoy leyendo el tríptico que nos han mandado a casa desde el Ayuntamiento, el PNV. Agradezco primero los grandes avances en salud, tecnología, transportes que seguro que muy positivos para la ciudad, eso sí lo disfrutaremos. Tras el agradecimiento, varios tirones de oreja para los que nos venden que Donostia es una ciudad más habitable, amable y conectada, una ciudad con más vivienda y con oportunidades para nuevos proyectos de vida para las donostiarras. En fin, no vendan humo, los proyectos de Infierno se han retrasado años sin explicación, las viviendas de Ibaeta no se sabe ni cuándo se van a hacer, nuestros hijos de 27 años para cuando hayan construido los cuarteles tendrán 35 años, eso en el caso de que puedas comprar una vivienda porque el infierno está prohibitivo 45,60 m2, 370.000 euros sin IVA, sin garaje, –37.000– muy, muy para los donostiarras, para los adinerados claro. En Añorga Txiki un piso similar 50.000 euros menos. Póngase manos a la obra para hacer una ciudad nuestra, pero no por los impuestos que pagamos, –para eso sí que es nuestra–, sino porque la vivamos, la disfrutemos... No echen a los jóvenes donostiarras que quieren seguir viviendo aquí, si esto sigue así se quedarán los mayores y los visitantes a los que recibimos con los brazos abiertos, como debe ser y como nos gusta que nos reciban cuando viajamos nosotros».

Motos y civismo

Protesta J. Martínez: «Como cada verano proliferan aún más las motocicletas por toda la ciudad expandiendo su mala educación e incivismo. Sé que no todos son así pero es llamativo el número de motos que se saltan continuamente las más elementales normas de circulación y de educación, pasando a escasos centímetros de los viandantes que cruzan un paso de cebra, adelantando a coches por cualquiera de los dos lados y simultáneamente, sin la luz obligatoria encendida para que podamos verles de lejos, mirando un móvil o conduciendo con chanclas y poniéndonos a los demás en peligro... ¿por qué piensan que tienen más derechos por ejemplo en una rotonda o adelantando para ponerse siempre los primeros en un semáforo y hacernos esperar a los demás?».

Plaza Aita Donostia

Haizea F. dice: «La plaza está mucho mejor que antes, desde luego, más limpia, aprovechable para los ciudadanos y los vecinos, quizás demasiado cemento aún pero más verde... solo una cosa que achacar, y es la tacañería con el arbolado, que podría haber sido más generoso. Espero que los huecos en el centro y algunos laterales se cubran aún con árboles, pero los del centro se podrían haber cogido con más porte. Cualquier pueblo se gasta el dinero en colocar árboles ya crecidos, que sí, son más caros, pero no tienen que esperar 10 años a que den sombra».