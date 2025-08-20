«No es hotel sino centro de día, una guardería. ¿Una noche? En casa»

Begoña del Teso San Sebastián Miércoles, 20 de agosto 2025, 06:07 Comenta Compartir

Él es técnico de sonido y luces. El sábado estuvo controlando lo uno y lo otro en el Victoria Eugenia. Trabaja en Eragin Stac, empresa de Servicios Técnicos para Espectáculos. Tiene como referentes a su compañero Amal y a su jefe Hugo. Suele 'microfonear' a las grandes estrellas cuando hablan para el público o la prensa en el Zinemaldia. Tiene un border collie de año y medio, nacido en caserío llamado 'Ilun'. Irati tenía otro trabajo pero se pasó a la tienda de animales Kiwoko de Urbil (manejan hasta una web que pone en contacto a posibles adoptadores de perros y gatos con sociedades protectoras y refugios...) para aprenderlo todo sobre perros. Ha tenido un boxer y ahora, otro border con mezcla de labrador. Juntos han puesto en marcha Guau-Txoko. Se inaugura hoy. A las 17 horas. En el 16 de la calle Tejeria..

– Así que no es un hotel...

– No. Se necesitaban otros tipos de licencias y permisos y además no fue en ningún momento nuestro objetivo. Queríamos abrir algo parecido a una guardería, a un centro de día. Para esos dueños que en alguna ocasión o durante algunas horas no puedan hacerse cargo de sus perros pero sí recogerlos al atardecer o en la noche. No quiere decir eso que los animales vayan a pasar todo el tiempo en las dos jaulas de 4 metros por 4 y en las dos más pequeñas (2x2). En absoluto. Yo (Josu) tengo experiencia como paseador de perros y siempre procuro que aquellos animales que cuido sean activos, se muevan. Sin forzar nada. A aquellos que son muy de casa,vamos a casa a cuidarlos. Pero activándolos también. Con juegos y otras historias. No, los perros que se alojen aquí saldrán a la calle (si quieren ellos, si quieren sus dueños...).

«Tenemos el monte, los montes, a menos de 20 minutos andando. Iremos con ellos. Y al Parque Guau de Riberas»

– Bien decís que desde la calle Tejeria (esa divina trasera de Egia, la rúa del Garraxi, del Basarri, de Correos, de Ipar Komunikazio Grafikoa, del bar Agreda...) hay unos cuantos parques y montes bien cerca.

– Exacto. En algunos hay que llevarlos atados y en otros hay espacios para que estén sueltos. Todo eso, claro, se decidirá hablando con los dueños. Tendremos que saber siempre si son perros que se sienten más seguros atados o necesitan correr, saltar, gastar energía. No es lo mismo un perro pastor que, lo dicho, un animal más hogareño al que le basta con una vuelta.

– ¿Y eso que ponemos en el titular, lo de '¿Una noche? En casa'?

– Lo dicho, no somos ni un hotel ni un refugio pero si alguna vez algún dueño no puede pasar ese día a recoger al perro hospedado, nos lo subimos a casa. No pasa nada. No sería la primera vez.

– Habréis tenido que hacer cursillos y recibir las certificaciones precisas para poder abrir Guau-Txoko, centro de día canino.

– Por supuesto. Cursos sobre cómo preparar, manipular y mantener las instalaciones en perfecto estado y también aprendizaje sobre bienestar animal.

– Bien elegido el nombre. Muy local y una buena combinación de euskara y lenguaje cánido.

– Es verdad que lo de 'Guau' está muy utilizado en los blogs, las revistas, hasta en los podcasts pero nos gustaba la combinación con una de las expresiones más usadas cuando hablamos con nuestros perros¿no te parece?

– No sé si lo pillo del todo. Creo que sí pero aclarádmelo vosotros...

– ¿No les estamos diciendo continuamente '¡Venga, al txoko', 'Vamos, al txoko!'? Pues por eso lo elegimos. También es verdad que otra expresión que se usa mucho es 'Etorri hona' pero preferimos la otra. Y no, no se nos ocurrió llamarlo 'txoko-can'.

– Se agradece eso último. ¿Y ese patinete eléctrico? ¿Sirve para algo en un guau-txoko?

– Aquí, lo que se dice aquí, en Tejeria 16 puede que no pero en cuanto salimos y con los perros más energéticos y energetizados podemos (siempre, repetimos, tras haberlo hablado con los dueños) montarnos algo parecido a un canicross de lo más divertido (para los perros y para nosotros)...

– Interesante. De Guau-Txoko (Egia) a Guau Parque (Amara Osinaga, nada lejos del parque de la Memoria) en velocidad de crucero...

– Sin molestar a nadie, naturalmente. Estamos por la total convivencia entre humanos y animales. Iríamos por el río. O como somos muy loiolatarrak, por Astiñene adelante...

– Buen plan, ya me gustaría estar alojada en vuestro espacio. Hemos dicho 'jaula' pero...

– Son amplias. Con hierba artificial. Y juguetes, muchos juguetes.

– Estando en la calle que estáis, con tanto bar guapo en los alrededores e incluso el BM cerca, ¿habrá cerveza y picoteo en la inauguración de hoy a las 5?

– Algo caerá para los humanos pero a quienes queremos agasajar es a nuestros huéspedes. ¡Chuches y juguetes para todos!

– ¿Qué tal andamos de reservas?

– Casi completos hasta fin de verano pero siempre hay huecos. Eso sí, no vamos a hacinar a los animales. Máximo diez, once quizás. Dependiendo del tamaño. Que sea un guau txoko... guay.