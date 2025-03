«Gusta estar rodeados de buenos 'players' en esta calle, Easo; tiene futuro»

Hay mucha gente trabajando en la barra, las mesas y la cocina del Aitana de Easo 6, el proyecto compartido por Imanol López Nogales con ... sus socios Alberto Ituarte, nacido en México, (padre puntista, madre de allá), Igor Arregi (el del gran Kaia) e Igor Arrasate. En los fogones tenemos a Edgar Rodríguez Flores (¡ese taco de lechón con pico de gallo!) y en la gerencia e intendencia a Sebastián Miguélez Díaz, (descendiente de gallego, argentino con nacionalidad española, y Jorge Pereiro Pérez, nacido en Guerrero, México, y de padre donostiarra, el chef del mismo nombre). Hablamos de pelota. De negocios. Y de un cocktail preparado por Xabi Fernández, ese 'Porn Star Aitana' de pisco, puré de frutas de la pasión, zumo de limón y licor de naranja

– Imanol, tu padre, Felipe, se vino de Horcajuelo, Ávila, a Zumaia y descubrió, fascinado, que aquí había ¡frontones! Nunca se alejó de ellos. Tuvo buena mano y no fue mal zaguero, aficionado. Y por supuesto, te transmitió la pasión.

– Curioso, ¿verdad? En su pueblo los chavales jugaban a pelota contra los muros de la iglesia y como cuentas, cuando llegó a Zumaia para trabajar le maravilló el frontón. Trabajaba y jugaba, jugaba y trabajaba. Y los sábados, los domingos, me llevaba con él. Para mí aquello era Disneylandia: las paredes, la pelota, el pantalón blanco, el elástico. Me fui aficionando. Tanto que si mis padres se iban fuera yo quitaba el reloj y los cuadros de la pared de cualquier cuarto y peloteaba. Cuando volvían siempre había algún plato roto pero a padre no le importaba.

– Estamos hablando de pelota a mano, pero tú has sido cesta puntista. Subcampeón en el Mundial de Pamplona, grande en la Copa del Mundo de La Habana y con buen recorrido en los frontones de México y Miami...

– Todo fue muy orgánico y fruto de casualidades. Estábamos mi padre y yo en el frontón siempre cuando volvió de las Américas Manuel Mugarza, cesta puntista. Era vecino nuestro. Nosotros en el 8A y él en el 6B. Abrió una escuela en Zumaia. Para entrar en una de pelota a mano tendríamos que haber ido a Orio o Azpeitia así que todos los chavales nos apuntamos a cesta. Fue atarme la herramienta a la mano y...

– ¿Qué?

– ¡Tremenda impresión! No sé. Quizás me atrajo la misma dificultad. He jugado a todas las modalidades y ¿sabes? A mano, a pala siempre tienes alguna chance de darle bien a la pelota. ¡Pero cuando te pones la cesta la probabilidad disminuye total! Dominarla se convirtió en mi sueño, mi ambición. Competí en Francia, me fueron saliendo contratos y surgió la oferta americana.

– Con esa 'green card' tan especial para trabajadores altamente cualificados.

– Te la conceden si llegas a demostrar que un ciudadano estadounidense no puede hacer lo que tú haces.

– Y no había ningún puntista yanqui de tu nivel.

– Pues no. La experiencia fue monumental. Aunque el Jai Alai ya había decaído como deporte y era la fórmula (como el canódromo o el hipódromo) para que concedieran a los inversores la licencia de un casino. La pelota no proporcionaba beneficios pero aseguraba la ruleta y el black jack. Eso me ayudó a ver pronto que mi deporte no duraría para siempre. Para decidir que tenía que buscar un plan B. Y fue emprender. Pero, casado con una mexicana, Macarena, entendí que era mejor hacerlo en un entorno conocido. Miami es fortísimo, tan latino y hasta tan europeo a la vez. Compraba el pescado a los pescadores del puerto... Pero lo que conocía eran las maneras de financiación y negociación del País Vasco. Nos vinimos. Abrí el Idoia en Zumaia. Hará tres años de este Aitana, con Igor, Igor y Alberto.

«Hasta la salsa podríamos decir que es de KM-0 puesto que la que acompaña al taco crujiente de pato es de tamarindo. Y las verduras, de Navarra. ¿Para qué ir más allá? ¿El sorbete? De sidra. El mezcal y el tequila vienen de más lejos, sí. México, claro»

– Vuestra historia, Jorge, Sebastián, también es de ida y vuelta.

– Yo (Sebastián) me vine con la idea de tantos emigrantes: hacer dinero y volver allá. Pero la pandemia me envió de vuelta sin haber triunfado. Regresé después y aquí estoy. Yo (Jorge) estudié ADE en Deusto pero luego me apunté a Turismo. Me gusta estar donde todo pasa y te diría que la calle Easo tiene un futuro brutal. La plaza se ha convertido ya en una de las 'zonas' de esta ciudad. Basta con ver las terrazas, el movimiento, los nuevos negocios.

– Imanol, a ti también te gusta esta rúa.

– De niño veníamos en tren y bajábamos por ella par ir a La Concha o a los fuegos. Era 'mi' calle en Donostia. Me gusta ser parte de ella ahora. Por supuesto, las obras son las obras pero en el futuro será una gran vía. Y tenemos el lujo de estar rodeados de muy buenos 'players'.

– ¿Qué significa en este contexto 'players'?

– Los otros bares y restaurantes cuya cercanía hace más 'grande' el compromiso de buena cocina y buena atención de Aitana; un clásico como La Espiga, otro como el Rojo y Negro. La calidad del Lanperna, el Ciaboga, el JSB...