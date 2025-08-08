Grandes voces de Radio Popular

Fueron otros tiempos. Entonces, en nuestra ciudad emitían cuatro emisores de radio. Una de ellas era Radio Popular de San Sebastián, en la calle Garibai, ... en la última planta, junto a la iglesia, propiedad de los Jesuitas. Entonces, el director era Juan Lekuona, sacerdote jesuita. Con la otra emisora, Radio Popular de Loiola, en los bajos del Santuario, abarcaban con sus repetidores toda Gipuzkoa. Ambas emisoras emitían algunos programas por separado en algunos horarios, pero era la emisora donostiarra la que aportaba más programas.

El grupo de extrabajadores de Radio Popular se reunió en el restaurante Morgan Kompany: Koldo Ordozgoiti, Naia, Juan Antonio García, Txaro Arteaga, Carolina Sáez de Bikuña y Naia, José Mari Iriondo, Iñaki Elorza, Joti Díaz, Fernando Mikelajauregi, Javier Azanza, Arantxa Kalzada, Mari Karmen Arregi, Luis Ansoalde, Paco Sagarzazu, Mariaje Garijo, Rosi Eizagirre, Xabier Beltza, Klara Badiola, Mari Lourdes Azpiazu, Rikardo Ugarte, Julia Otxoa, Carlos García, Miguel Aycart, Eneko Olasagasti, Jokin Aldazabal y Migel Zendoia.

Excelente ambiente, recordando grandes momentos de la que era una gran familia. La veterana Mª Jesús Garijo, que ya ha cumplido los noventa y durante muchos años ha reunido a todos sus compañeros. Paco Sagarzazu a sus 80 y tantos, mágico con sus voces y excelente actor de cine y teatro. También Fernando Mikelajauregi, voz grave y experto actor de teatro, y la veterana actriz Klara Badiola.

No me olvido de Txaro Arteaga, que triunfaba con su programa y luego fue directora de Emakunde. José Mari Iriondo creó, cuando dejó la radio, ETB en Miramon, e Iñaki Elorza fue la voz de la pelota más tarde en Euskadi Irratia. Tito Irazusta, que alternó la radio y Teledonosti. El escultor Rikardo Ugarte y su esposa y escritora Julia Otxoa. Carlos García Cañibano, que luego fue político, o Koldo Ordozgoiti, que ocupó el puesto de responsable de comunicación en la presidencia del Parlamento Vasco.

Eneko Olasagasti cambió de actividad y desde entonces trabaja en el mundo del cine como director, también director de teatro y de series. En la actualidad, prepara un documental junto a Koldo Ordozgoiti sobre la historia de Radio Popular y sus protagonistas.