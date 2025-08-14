Goia sitúa en febrero la nueva fecha para el traslado a Zubieta de los presos de Martutene El alcalde lamenta este nuevo retraso para la apertura del nuevo presidio y la liberación del suelo que alberga la cárcel actual, donde se levantarán 400 viviendas

Miguel Ángel Mata San Sebastián Jueves, 14 de agosto 2025, 06:50

«A mí se me señaló noviembre como la fecha posible» en la que se llevaría a cabo el traslado de los presos de Martutene a la nueva cárcel de Zubieta, «y ahora se baraja febrero». El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, situó este miércoles a comienzos del próximo año el momento en que el nuevo presidio que se termina de construir en el alto del polígono de Eskuzaitzeta sustituya al vetusto y saturado de la ribera del Urumea. Un nuevo retraso que, además de condicionar la capacidad de Gipuzkoa para admitir reclusos, aplaza un poco más el inicio del proceso para construir en los terrenos que ocupa el actual penal guipuzcoano 400 viviendas correspondientes al desarrollo de la segunda fase de Txomin Enea.

El primer edil donostiarra lamentó el nuevo aplazamiento, que enmarcó en un «problema relacionado con los trabajadores que tendrán que ir a la nueva instalación». No quiso Goia entrar en más detalles en una cuestión que no es de su competencia, sino del Gobierno Vasco.

En efecto, detrás de las sucesivas prórrogas sobre el cronograma previsto inicialmente para el desalojo y desmantelamiento de la cárcel de Martutene parece estar el problema que le ha surgido al Gobierno Vasco con la decisión de 93 funcionarios de prisiones destinados en Euskadi de cambiar de destino y pedir plaza en otras comunidades autónomas en el primer concurso de traslados convocado tras la transferencia a la Comunidad Autónoma Vasca de la competencia en la gestión de estas instalaciones.

Salida de 33 funcionarios

En concreto, se marchan 37 trabajadores veteranos de Zaballa, 33 de Martutene y 23 de Basauri, lo que supone un 16% del total de los en torno a 600 funcionarios de carrera que trabajan en las cárceles vascas, para los que hay que encontrar sustitutos. Sin personal suficiente y formado parece difícil inaugurar una nueva prisión más grande y con más reclusos que la actual, como sería el caso de Zubieta.

Los sindicatos vinculan la decisión de estos trabajadores de cambiar de destino a la «sobrecarga» de trabajo que se vive en las penitenciarias vascas desde que el Gobierno Vasco ha asumido su gestión. El mayoritario entre el colectivo, UGT-ACAIP, asegura que el número de reclusos internos ha crecido en estos tres años y medio un 25%, pasando de 1.380 en otoño de 2021 hasta 1.732 a comienzos de 2025. En un primer momento por el traslado de presos de ETA a Euskadi, pero también por el aumento de la delincuencia.

La consejería de Justicia y Derechos Humanos que lidera la socialista María Jesús San José quita hierro a las quejas de los trabajadores y desliga los cambios de destino con que haya un descontento en la plantilla. Aduce que el último concurso de traslados ha sido la primera oportunidad que han tenido los 600 funcionarios transferidos hace tres años y cinco meses al Gobierno Vasco para optar por otros destinos, y que muchos proceden de Galicia, Castilla-León o Asturias.

Sin entrar en esta cuestión, Goia confió, en una entrevista en Radio Euskadi, en que el cierre de Martutene y la apertura de Zubieta se produzca «lo antes posible» para poder abordar cuanto antes la construcción de las viviendas de Txomin Enea II, en colaboración con el Gobierno Vasco, con el que el alcalde se felicitó de haber iniciado «en el último año» un escenario de «colaboración fructífera» para desarrollar en el futuro proyectos que permitan incrementar el parque de viviendas de Donostia.

Temas

Prisiones