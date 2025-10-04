El futuro centro de Servicios Sociales de la Parte Vieja doblará la capacidad del actual

El centro de Servicios Sociales de la Parte Vieja, ubicado hoy en la plaza de la Constitución, doblará su capacidad en su nueva ubicación, en ... la esquina de la plaza de la Bretxa con Aldamar. El gobierno municipal acaba de licitar la redacción de un proyecto que se materializará entre 2026 y 2027 con un presupuesto cercano a los 1,5 millones de euros.

El objetivo del proyecto es que el nuevo centro de Servicios Sociales que hoy se ubica en la plaza de la Constitución, que se ha quedado pequeño y tiene una complicada accesibilidad, pase al edificio Arkoak de la Bretxa. Este edificio de 7.474 m2 alberga usos de equipamientos y terciarios y tienen varios locales comerciales en servicio en las plantas altas y en la planta baja (Mc Donalds, Forum Sports, Arenal, Miniso, Sicos…). El Ayuntamiento dispone en este inmueble de un local en planta baja y primera que se ha considerado conveniente para ampliar la capacidad del centro de Servicios Sociales de la Parte Vieja.

El nuevo local tendrá 525 m2 distribuidos en dos plantas (95 m2 en la primera planta y 430 m2 en la planta baja). El nuevo centro dispondrá de mayor capacidad de atención, lo que permitirá asumir algunos casos que se atienden actualmente en el centro de Gros-Egia. El local de la plaza de la Constitución cuenta en estos momentos con 8 profesionales: Un responsable, cuatro trabajadores sociales, un psicólogo y dos administrativos. La futura oficina tendrá capacidad para 15 profesionales: Un responsable, seis trabajadores sociales (dos más que ahora), dos psicólogos (uno más), dos educadores/as (pendientes de confirmación) y cuatro administrativos (dos más).

Ampliar Actual centro de servicios sociales de la plaza de la Constitución.

La concejala de Acción Social, Mariaje Idoeta (PNV), explica que disponer de esta capacidad no significa que todos los profesionales vayan a estar desde el principio, pero no cabe duda de que «desde el principio tenemos la intención de reforzar y ampliar este centro. Se aumentarán los trabajadores sociales, el psicólogo y los puestos de administrativo y, en la medida de lo posible, también los educadores».

La Junta de Gobierno ha sacado a licitación la redacción del anteproyecto, el proyecto básico y el proyecto de ejecución con un presupuesto de 59.153 euros (IVA incluido) y un plazo de 6 meses. Desde la firma del contrato el adjudicatario tendrá dos meses para entregar el anteproyecto, desde la conformidad del anteproyecto dispondrá de un mes para la entrega del proyecto básico, y tras la conformidad de este último contará con dos meses para entregar el borrador del proyecto de ejecución y de actividad, y contará con un mes más, tras el informe de subsanaciones para la entrega del proyecto de ejecución definitivo. La inversión total prevista para hacer realidad el nuevo centro de Servicios Sociales asciende a 1.450.000 euros, de los 614.556 se gastará en 2026 y 835.444 euros en 2027.

Plan de equipamientos

Idoeta señaló que «aunque todavía estamos en una fase preliminar del proyecto, este espacio nos va a permitir dar un mejor servicio a los vecinos y vecinas de la Parte Vieja y Centro, con un espacio mucho más amplio y adecuado, además de contar con más personal para la atención».

Recordó que el Ayuntamiento ha hecho «un importante esfuerzo en los últimos años por mejorar la red de centros de Servicios Sociales». Un ejemplo de ello son el traslado en 2018 del centro de Egia y Gros a un espacio mucho más accesible ubicado en Atotxa, el traslado en 2020 del centro de Amara a un local más amplio en Morlans, o la ampliación este mismo año del centro de Riberas de Loiola inaugurado en 2016. «Todo ello es muestra de que los Servicios Sociales con prioritarios para este gobierno municipal, que lleva una década trabajando para que las y los donostiarras que los necesiten en algún momento tengan la mejor de las atenciones».

Esta operación se enmarca también dentro del Plan de Equipamientos de la Parte Vieja, gracias al cual se están realizando importantes actuaciones como este traslado del servicio de Acción Social, la puesta en marcha de las pistas deportivas de la Bretxa, la adecuación de los espacios del edificio municipal de la calle Esterlines, en el que se ha abierto recientemente el haurtxoko, los apartamentos dotacionales de la calle Campanario, que previsiblemente se podrán en marcha 2026, así como la reordenación de otros servicios de este barrio.