El futuro centro de Servicios Sociales se ubicará en este local en la esquina de la plaza de la Bretxa con Aldamar. Fotos A. M.
San Sebastián

El futuro centro de Servicios Sociales de la Parte Vieja doblará la capacidad del actual

Estará ubicado en la esquina de la plaza de la Bretxa con Aldamar y dispondrá de 525 m2 en dos plantas

Aingeru Munguía

Aingeru Munguía

San Sebastián

Sábado, 4 de octubre 2025, 08:15

Comenta

El centro de Servicios Sociales de la Parte Vieja, ubicado hoy en la plaza de la Constitución, doblará su capacidad en su nueva ubicación, en ... la esquina de la plaza de la Bretxa con Aldamar. El gobierno municipal acaba de licitar la redacción de un proyecto que se materializará entre 2026 y 2027 con un presupuesto cercano a los 1,5 millones de euros.

