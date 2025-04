La funcionaria investigada por licencia irregular a un bar denuncia «calumnias» e «indefensión»

De la licencia al bar Ostertz a investigar todas desde 2009

El caso del bar Ostertz (ahora Kantina Kaia) acumula sospechas de irregularidades en la concesión de licencias hosteleras que, de momento, alcanzan a una funcionaria pero que de rebote podrían llegar al anterior jefe del servicio jurídico municipal, al que la funcionaria investigada apunta en su carta. Al parecer, se utilizó en el Ayuntamiento durante décadas un criterio para permitir el paso de una categoría a otra de bar que no era legal. El actual servicio jurídico indica que no se puede tener en cuenta la normativa cuando se concedió la primera licencia de actividad sino la normativa vigente cuando se trata de cambiar a una actividad diferente, palmariamente irregular a la vista de las nuevas condiciones legales. La ordenanza de distancias, en una zona además declarada como saturada de actividad hostelera, bloqueaba la posibilidad de regularizar la venta de bebidas alcohólicas en la Kantina Kaia. La funcionaria investigada dice que en el servicio de actividades aplicaban los criterios establecidos desde 2008 por la dirección jurídica municipal. De lo que no habla en su carta es de otra de las sospechas que se investiga en su caso: por qué no se abstuvo de informar expedientes en los que su hijo actuaba como asesor de las empresas. La concejala de Urbanismo, Nekane Arzallus, señaló hace unos meses que el Ayuntamiento revisará todas las licencias de actividad concedidas desde 2009 y también los expedientes en los que participó la funcionaria con empresas asesoradas por su hijo. La investigada denuncia que aún no hay ni instructor definido.