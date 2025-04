La Fotográfica y su trofeo internacional

El auditorio del Aquarium de Donostia acogió el pasado viernes la gala de la 52ª edición del Trofeo Gipuzkoa Internacional (TGI) de Fotografía, consolidado como ... uno de los eventos internacionales y culturales más emblemáticos de la ciudad. El acto reunió a 157 personas entre fotógrafos, amantes de la imagen y representantes institucionales.

Organizado por la Sociedad Fotográfica de Gipuzkoa (SFG), el certamen volvió a situar a Donostia en el mapa internacional de la fotografía, atrayendo a 258 fotógrafos de 35 países, quienes presentaron un total de 2.845 fotografías. Las obras, de gran nivel técnico y sensibilidad, ofrecieron al jurado y al público una experiencia visual diversa y profundamente emotiva.

El acto fue abierto por Marijose Cueli, responsable de esta edición, quien dio la bienvenida y presentó a los miembros del jurado: Txema Lacunza, Idoia Eletxigerra y José Luis López de Zubiria, Dirigió el acto el periodista Xabi Pérez.

El presidente de la Sociedad Fotográfica de Gipuzkoa, Juan Ignacio Aizpurua, dio la bienvenida a las autoridades presentes y a todas las personas asistentes, lamentando la ausencia de Esperanza Urrecha, marquesa de Rocaverde, agradeciendo su participación y su constante apoyo al concurso.

El presidente destacó en sus palabras la madurez del concurso y su nivel de reconocimiento internacional.

La entrega de premios contó con la participación del propio presidente de la sociedad, acompañado por el concejal de Cultura, Euskara y Turismo del Ayuntamiento de Donostia, Jon Insausti, y por la vicepresidenta de la Federación Vasca de Fotografía (EHATE), Begoña Guillén.

El ganador del primer premio fue Marian Planio, de nacionalidad rumana, con su obra 'Shapes'. Fueron galardonados fotógrafos de nuestro entorno más cercano, entre otros los siguientes: Oscar Manso, 'La mano de dios'; Vladimiro García, 'Sinfonía de zarcillos'; José Angel Amuchastegui, 'De paso'; José Agustín Gurruchaga, 'Playing in solitude'; Javier Ortiz, 'Naturaleza magical'; José Luis Iraola,'Trío'; Pedro Luis Ajuriaguerra, 'Rolling between yellow art'; Anael Corea, 'Origen en espiral'; Igor Altuna, 'I love you'; Ibon Pérez, 'Ghost'; Andrés Basilio, 'El vecino de al lado'; Gorka Elarre, 'Pasarela'; Bosco Mercadal, 'Corte'; Emy De Lema, 'Flower seller'; y Manu Barreiro, con su obra 'El arbol que llora'.

Nuevo organizador

Al finalizar el acto, Mari José Cuelidio las gracias a los colaboradores, y dio paso al nuevo organizador del concurso Luis Larracoechea.

Como colofón se invitó a los presentes a un lunch en La Casa de La Rioja donde su presidente Miguelo Pérez y los miembros de la junta directiva les atendieron estupendamente. Las fotos premiadas se podrán ver en la sala principal de la Sociedad Fotográfica, hasta el próximo 23 de abril.