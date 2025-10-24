Fiesta de los Amigos del Autobús

Recientemente se celebró la jornada de socios de Agabus, la Asociación Guipuzcoana de Amigos del Autobús. Se trata de una agrupación constituida en 2007 que ... cuenta con medio centenar de socios, muchos de ellos son conductores profesionales de Dbus y de otras empresas de transporte de viajeros concesionarias de Lurraldebus y de transporte discrecional.

También cuenta con asociados sin vinculación laboral al mundo del transporte pero con gran afición a los vehículos clásicos en general y especialmente los autobuses antiguos. El objetivo principal de Agabus es la documentación y preservación de material histórico relacionado con el transporte de viajeros en Gipuzkoa. Desde bonobuses, cartelería, fotografías y material gráfico, hasta vehículos como el autobús que actualmente conserva.

Varios socios y amigos de la entidad se reunieron en una jornada festiva en la que disfrutaron de un paseo, como pasajeros y conductores, por las calles de Donostia en el autobús histórico de la asociación (un Mercedes matriculado en 1989 que perteneció a la CTSS-Dbus, con la numeración 318) y de una comida de hermandad en el restaurante Tolosa de la capital guipuzcoana, situado en la zona alta de Amara, cerca de los hospitales.

En la jornada estuvieron, el presidente y vicepresidente de Agabus, Ion Ríos y Xabier Goikoetxea, y los socios Nagore Belmonte, Dani Moreno, Sergio Ibañez, Txarly Lejarra, Mario García, con su hijo Mario, Hodei Goldaracena, Sergio Puertas, Beñat Alonso, Iñaki Sánchez, Jon Belasko, Amaia Giménez, Roberto Martín con su hijo Bruno, Luis Hernández, Alan Sánchez, Oskar Antón, Jon Carbayo, Carlos Sancho, Unai Bravo, Iñigo Ríos, Imanol Malo, Alejandro Sastre, y los hermanos Juancar y Josemari Sánchez.

También acudieron a la jornada Esti Uria, responsable de marketing de Dbus, Patricia Zugasti y Gorka López de Unitravel Autocares, y Javier Oskoz responsable de comunicación del CIFP Don Bosco de Errenteria y docente en las áreas de Automoción y Movilidad.

Un recuerdo en estas líneas para Jokin Larrañaga, donostiarra, que fue gerente del Real Club de Tenis, y participante en numerosos eventos populares y coleccionista de fotografías de autobuses de todo el mundo.