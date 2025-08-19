'Festara' emotivo y multitudinario

El Coro Gaztelubide, acompañado de cantores del Orfeón Donostiarra y el Coro Easo, y en la primera planta las cantoras del Orfeón, cantan el 'Festara'.

Joti Díaz Martes, 19 de agosto 2025, 06:10 Comenta Compartir

Gusta el 'Festara'. Todos los años, cuando el reloj de Santa María marca las doce de la noche del día de la Virgen, suenan más de 50 voces cantando esta bella pieza, para abrir el día festivo dentro de la Semana Grande.

Como en los últimos años, el Coro Gaztelubide, con miembros invitados del Orfeón Donostiarra y el Coro Easo, brillaron bajo la dirección de Jaime Tejadas. Se llenó el entorno de la sociedad para ver la actuación del coro: 'Jeiki-Jeiki', que tanto le gustaba cantar al expresidente José Antonio Salas, 'Illunbarrena', 'Goizeko Izarra', 'Boga boga', 'Euskalherriko', 'Txoria txori', que se estrenaba, e 'Ixil-ixilik dago'. Este fue el repertorio que tanto aplaudieron las más de 700 personas que acudieron al evento.

Pero antes se celebró la consabida cena en la sociedad que comenzó recibiendo al alcalde Eneko Goia y su esposa Leire Caridad con el 'Agur jaunak'. Como siempre en esta fecha, Gaztelubide ofrece un menú de lujo, compuesto de bogavante entero cocido con mayonesa de lima; merluza en salsa verde con kokotxas; solomillo con puré y salsa de hongos y postre de Rafael Gorrotxategi. Grandes aplausos para el equipo de cocina liderado por Aitzol Zugasti y el de sala por Itziar Irisarri.

Se entregó el Festara de Honor a la Escuela Municipal de Música que colabora acompañando a jóvenes alumnos en la tamborrada txiki de Gaztelubide. Recibieron el galardón Mikel Romero, Ana Huarte y Josean Malvido.

En la mesa presidencial además del alcalde y su esposa, el presidente de la sociedad Agustín Pajares y Teresa Sanz, Blanca Cabrera y los directivos Ignacio Galizia, Aitor Elizalde y Gonzalo Aldanondo.

Del grupo de cantores: Juan Manuel Garmendia, José Mari Fernández, José Luis Beñaran, Fernando Antón, José Navas, Mikel Aldanondo, Valentín Aldalur, José Mari Esnaola, Jesús Mari Oliveri, Alfredo Medina, Fernando Suescun, Iñigo Stern. Juanma Etxeberria y Karlos Karra, del Coro Gaztelupe. Del Orfeón Donostiarra: Begoña Irigoien, Marta Navas, Julitxu Gysling, Jon Oronoz, Aritz González, Juantxo Achucarro, Javier Belloso, Juan Estebanez, Joseba Berakoetxea, Javier Pangua, Agustín Aduriz, Iñigo Laboreria, José Luis Ormaetxea, JoséUcin y Juan Pablo Lizarralde, que también ejerció de director en algunas piezas. Del Coro Easo: Ander Larruskain, Borja Esnal y Izei Mujika.

Entre los comensales, el alcalde de San Martín de Unx, Javier Leoz e Isabel Valencia. También: Asun Maistarrena, Nekane y Bakartxo Amunarriz, Gonzalo Atxa, Beatríz Murua, Lourdes Lorente, Coro González, Belén Almonacid, Javier Pertika y Joseba Arzelus.

En otras mesas: Marian Larrea y Patxi Mendizabal, el expresidente Jose Ramón Mendizabal y Ana Jauregi, Ramón Barandiaran, Angel Vázquez, Joseba Aranburu «profesional torero», Jon Aranburu, Joseba Segurola, Joseba Cano, Iñaki Almandoz, Jon Azpeitia, Jabi Unzueta, Mario Mazzolini, Javi Azurmendi y Esther Galizia.

También representantes de sociedades hermanadas: Gaztelupe, Basoetxea, Kondarrak, Irungo Atsegina y Gure-Leku y Napardi de Pamplona e Intemperie de Tudela. La fiesta siguió hasta altas horas de la noche.