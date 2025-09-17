Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Roskow sostiene el muy sideral instrumento llamado Theremin. Kikillo, los teclados. MORQUECHO

«Estamos en una fase totalmente afirmativa. Pero solo en plan prueba»

Roskow y Kikillo; Kikillo y Roskow | Suspendida en Albalate de Cinca la reunión de modelistas espaciales

Begoña del Teso

Begoña del Teso

San Sebastián

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 07:11

La cita es en Río Deba 2, entre los contenedores y el bravísimo bar mexicano, el Doña Chepina. El plan es subir hasta Río Bidasoa ... y entrar en la guarida de Roskow, el ilustrador, el grabador, el autor de los carteles del Jazzaldia de 2017, el Baron Roskow, el de tanta lámina en venta en Lance y Malone de San Jerónimo. Él, el músico llamado a veces La Momia Acústica y otras Momia Sound Ensemble, parte contratante (o sin contrato) de Los Hormigones. Él, Fernando Huarte Campión, hermano de Kiskula, cineasta y productor en Perlita Films. Ese era el plan. Pero apareció Kikillo, el otro músico de la banda, el que se llevó un piano a un piso de Jaca y el plan dio un vuelco. Empezamos hablando de su concierto de la plaza Easo y acabamos comentando cómo los madrileños detuvieron la Vuelta a España.

