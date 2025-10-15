Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una mujer es ayudada a levantarse del sillón por su cuidadora. JAVIER MARTÍN

El envejecimiento de la población dispara un 38% la demanda de ayuda domiciliaria en Donostia

El número de hogares atendidos ha aumentado un 45% desde 2015 y uno de cada cuatro corresponde al centro de Servicios Sociales de Gros-Egia

Jorge F. Mendiola

Jorge F. Mendiola

San Sebastián

Miércoles, 15 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El Servicio de Ayuda Domiciliaria (SAD) que presta el Ayuntamiento ha experimentado un incremento de usuarios del 38% en la última década. El envejecimiento de ... la población, sumado al aumento de la esperanza de vida, es el principal factor que explica este aumento de la demanda en la ciudad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La huelga en apoyo a Palestina paralizará mañana gran parte de la Educación vasca
  2. 2 Consulta los horarios del transporte público de hoy en Gipuzkoa por la huelga en apoyo a Palestina
  3. 3

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  4. 4

    Reabierta la AP-8 en Irun sentido Donostia tras permanecer varias horas cortada
  5. 5 Las palabras en euskera que no existen en castellano y que explican cómo se vive en Euskadi
  6. 6

    Euskadi abre una nueva era tecnológica con la inauguración del superordenador cuántico de IBM en Donostia
  7. 7

    A prisión por amenazar a un conductor y disparar contra su coche tras una discusión de tráfico en Irun
  8. 8

    La Oreja de Van Gogh prepara su vuelta con Amaia Montero con una gira con parada en Donostia
  9. 9 La cuadrilla vasca que recorre los campos de la Liga Hypermotion para animar a su amigo futbolista
  10. 10 Cuatro heridos, dos graves, tras un accidente múltiple en un túnel en Sunbilla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El envejecimiento de la población dispara un 38% la demanda de ayuda domiciliaria en Donostia

El envejecimiento de la población dispara un 38% la demanda de ayuda domiciliaria en Donostia