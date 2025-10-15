El envejecimiento de la población dispara un 38% la demanda de ayuda domiciliaria en Donostia

El Servicio de Ayuda Domiciliaria (SAD) que presta el Ayuntamiento ha experimentado un incremento de usuarios del 38% en la última década. El envejecimiento de ... la población, sumado al aumento de la esperanza de vida, es el principal factor que explica este aumento de la demanda en la ciudad.

Según datos provisionales recogidos en la memoria de Acción Social, a lo largo del año se beneficiaron de este servicio un total de 2.971 personas pertenecientes a 2.233 domicilios, mientras que en 2015 la cifra de usuarios era de 2.152 y la de hogares asistidos, 1.539, es decir, un 45% menos.

Por barrios, Gros-Egia continúa a la cabeza en necesidad de atención a domicilio con 546 hogares, un 24,45% del total del municipio. Le siguen Larratxo-Altza con 291 (13,03%), Antiguo con 282 (12,63%), Amara con 252 (11,29%), Riberas-Loiola-Martutene también con 252 (11,29%) e Intxaurrondo con 235 (10,52%). Por debajo de la barrera del 10% aparecen Parte Vieja-Centro con 201 viviendas asistidas (9%) y Bidebieta-Herrera con 174 (7,79%).

El reparto de los usuarios del SAD por colectivos está dominado por las personas mayores, que suponen un 88,31% del total. Las personas con discapacidad (8,55%), los menores con necesidades de cuidado (2,10%) y los grupos familiares con necesidades de atención (1,03%) completan la estadística con porcentajes minoritarios.

Por edades, los mayores de 85 años representan el 41,33% de los beneficiarios, porcentaje que se reduce hasta el 32,78% para la franja de entre 75 y 84 años y, ya con menor incidencia, los de 65 a 74 años (11,04%) y los menores de 65 (14,84%). Las mujeres son mayoría (64%) y superan a los hombres en todos los tramos de edad, siendo la diferencia más acusada a partir de los 75 por su mayor esperanza de vida. En cuanto al grado de autonomía de los usuarios, los dependientes suman 1.437 personas (48,37%) pero requieren del 71,32% de horas de atención.

De los 12,6 millones de euros que costó el servicio en 2024 –un 53,2% más que hace una década–, el Ayuntamiento aportó 6,9 millones, la Diputación 2,4 y los usuarios, 3,2. Esta cantidad es la más alta cubierta por las arcas municipales en los últimos años y supone más del doble de la de 2015, cuando el consistorio destinó al SAD poco más de 3 millones.

1.131 nuevas solicitudes

El pasado curso se registraron 1.131 nuevas solicitudes de atención domiciliaria, las cuales evolucionaron hasta ser altas nuevas un total de 881. Por el contrario, se produjeron 667 bajas, de las que 201 fueron por renuncia del propio usuario, 141 por fallecimiento y 57 por ingreso en otro recurso, por lo general residencias de mayores.

La delegada de Acción Social, Mariaje Idoeta, explica que el SAD se ofrece a personas en su domicilio «con el objetivo de facilitarles ayuda tanto en el cuidado personal como en el cuidado doméstico». Este servicio se dirige a personas individuales y a grupos familiares con alguna limitación para realizar tareas o prestar cuidados, «e incluso como respiro para la persona cuidadora», subraya la delegada del PNV.

La memoria de Acción Social de 2024, todavía sin publicar, resume otras prestaciones complementarias de las que se han beneficiado usuarios del SAD. Es el caso de las limpiezas de diferentes intensidades en cinco viviendas e integrales en otras once (por situaciones de Diógenes, principalmente), la puesta a disposición de productos de apoyo (adaptadores de WC, bañeras grúa...) para 19 personas o el acompañamiento para la realización de gestiones sanitarias y gestión de documentación se han beneficiado 43 usuarios tanto de forma puntual como periódica.

La ayuda en la gestión de la medicación, una prestación conveniada entre el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Gipuzkoa (COFG) y el Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco, asistió a 186 personas. Es un servicio gratuito que ofrecen las farmacias cuyo objetivo es «optimizar el uso de los medicamentos despachando las dosis necesarias y evitando así el almacenamiento en domicilios de medicamentos que finalmente no se consumen», al mismo tiempo que se facilita la labor del trabajador que asiste en el domicilio en la tarea de dispensar los medicamentos a la persona atendida.