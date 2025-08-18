Eguzki denuncia ante la Fiscalía un descarte ilegal de una tonelada de pescado en aguas de Ulia

Eguzki ha denunciado ante la Fiscalía de Medio Ambiente un descarte ilegal de aproximadamente una tonelada de bogas (Boops boops). La asociación ecologista mantiene que ... se produjo el pasado jueves en aguas cercanas a Monpas (Ulia), en el término municipal de Donostia.

Eguzki ha hecho público este lunes un comunciado en el que solicita que se practiquen las diligencias oportunas para identificar a los autores del descarte, realizado desde una embarcación de identidad desconocida, y determinar las responsabilidades. Advierte de que los hechos denunciados pueden ser constitutivos de un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, tipificado en el artículo 325 del Código Penal, y, subsidiariamente, de un delito contra la fauna, tipificado en el 335.

La asociación ecologista recuerda que desde el 1 de enero de 2019 está en vigor la obligación de desembarcar todas las capturas, tal y como estipula el Reglamento (UE) nº 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, sobre la política pesquera común. «El objetivo es reducir gradualmente los descartes, ya que estos, motivados por no alcanzar las capturas la talla mínima, no ser especies objetivo, no disponer de cuota, no ser especies apreciadas comercialmente u otras razones, suponen un desperdicio masivo de recursos pesqueros y una afección grave al ecosistema marino», señala en el comunicado.

Subraya que no obstante, la normativa contempla una serie de excepciones y «flexibilidades» que hacen que los descartes legales sigan siendo algo frecuente, pero, en nuestra opinión, ninguna de ellas le es aplicable al caso de Monpas, que contraviene no solo el Reglamento (UE) citado, sino también La Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado, y la Ley 6/1998, de 13 de marzo, de Pesca Marítima del País Vasco. De ahí la denuncia ante la Fiscalía.