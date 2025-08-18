Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Eguzki denuncia ante la Fiscalía un descarte ilegal de una tonelada de pescado en aguas de Ulia

La asociación mantiene que fue realizado desde una embarcación el pasado jueves

A. I.

Lunes, 18 de agosto 2025, 07:49

Eguzki ha denunciado ante la Fiscalía de Medio Ambiente un descarte ilegal de aproximadamente una tonelada de bogas (Boops boops). La asociación ecologista mantiene que ... se produjo el pasado jueves en aguas cercanas a Monpas (Ulia), en el término municipal de Donostia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Atrapan a varios domingueros de barbacoa en un río navarro con el riesgo por incendios en máximos
  2. 2 El restaurante de San Sebastián que maravilla a Cenando con Pablo: «De calidad-precio no he visto nada igual»
  3. 3

    Tres detenidos y cuatro ertzainas heridos tras una pelea en un bar de Donostia
  4. 4 Leire Martínez se reivindica con su voz
  5. 5

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Valencia. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  6. 6

    La alcaldesa de Ondarroa, de Bildu, denuncia la expulsión de un policía municipal de las txosnas
  7. 7 Atrapados 180 pasajeros en un tren en Navarra durante horas a más de 33 grados
  8. 8 Los saltos que cortan la respiración sobre el techo de San Sebastián con vista a la bahía de La Concha
  9. 9 Koldo Royo: «En los bares deberían crear espacios para los donostiarras sin hacer cola»
  10. 10

    ¿Aprobarías un psicotécnico como el que suspendió el 90% de los aspirantes a ertzaina? Compruébalo aquí

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Eguzki denuncia ante la Fiscalía un descarte ilegal de una tonelada de pescado en aguas de Ulia

Eguzki denuncia ante la Fiscalía un descarte ilegal de una tonelada de pescado en aguas de Ulia