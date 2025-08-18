Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Condenado el hombre que propinó un tortazo a una taxista de Donostia mientras trabajaba

El varón deberá pagar una multa de 1.200 euros por un delito leve y 150 euros a la víctima en concepto de responsabilidad civil

M. C.

Lunes, 18 de agosto 2025, 10:34

El varón que propinó un tortazo a una taxista de Donostia mientras esta prestaba servicio el pasado mes de julio ha sido condenado por Juzgado ... de Instrucción número 4 de San Sebastián. El agresor deberá pagar una multa de 1.200 euros por un delito leve y 150 euros a la víctima en concepto de responsabilidad civil.

