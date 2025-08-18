Condenado el hombre que propinó un tortazo a una taxista de Donostia mientras trabajaba

El varón que propinó un tortazo a una taxista de Donostia mientras esta prestaba servicio el pasado mes de julio ha sido condenado por Juzgado ... de Instrucción número 4 de San Sebastián. El agresor deberá pagar una multa de 1.200 euros por un delito leve y 150 euros a la víctima en concepto de responsabilidad civil.

Los hechos tuvieron lugar el pasado miércoles, 2 de julio, en torno a las 10.15 horas, a la altura del paseo Pío Baroja de la ciudad. La empleada de Radio Taxi Donosti trasladaba a un cliente al Club Metropolitan, las instalaciones deportivas situadas junto al Hotel Costa Vasca. Se trata de una vía de un solo carril, por lo que la conductora tuvo que estacionar entre la carretera y la acera. Aunque haya tan poco espacio para parar que casi se puede llegar a interrumpir la circulación, la trabajadora logró orillarse lo suficiente, mientras cobraba al cliente y sacaba su maleta del maletero.

En ese momento, el agresor comenzó a tocar el claxon de forma insistente para meter prisa a la conductora, quien, tras terminar de atender al cliente, se acercó al varón para recriminarle su actitud. Es entonces cuando el condenado comenzó a grabarle y la taxista, llegando a su altura, le pidió que dejase de hacerlo, recibiendo una bofetada y cayendóse sus gafas al suelo. Como consecuencia de lo ocurrido, la víctima sufrió otalgia derecha postraumática, según el parte de lesiones.

Radio Taxi Donosti lamenta que «aunque ha culminado con una condena», el caso «pone de manifiesto una realidad preocupante: las y los taxistas siguen enfrentándose a situaciones de violencia sin contar con la protección legal suficiente». «No es la primera agresión que sufrimos», recuerdan.