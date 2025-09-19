Joti Díaz Viernes, 19 de septiembre 2025, 06:12 Comenta Compartir

Todos los años, en el sábado previo a la segunda jornada de regatas, la asociación Etiopía-Utopía organiza un evento solidario en la plaza de la Trinidad para recaudar fondos y así poder colaborar con los diferentes proyectos que ahora están en marcha en este país, uno de los más pobres de África.

Una vez más se celebró el concurso de merluza en salsa verde con la participación de doce sociedades gastronómicas. Venció la sociedad Peña Hípica Donostiarra, en su segundo año de participación, con los cocineros Josu Barrena y Cristina Ibáñez. La segunda posición fue para la sociedad Zubi Muxu de Ondarreta, con Ramón Mujika y Xabier Mendizabal, grandes expertos, y la tercera posición para Ergobi, de Ergobia, con Igor Gómez y Manu Del Busto.

A todos los participantes se les entregó merluza, almejas, txakolí o vino blanco, harina, ajo, perejil, sal, guisantes finos, agua y aceite de oliva. Estos eran los elementos que utilizaba el gran chef Luis Irizar, que da nombre al concurso.

También participaron las sociedades Ixkulin con Oier Alvarez y Joaquín Arzadun; Euskaldunon Biltoki de Pamplona con Aingeru Amorebieta y Juana Cañada; Ilumpe con José Manuel Irigoien y Tomás Nuñez; Ardatza con Juan Barragán y Gorka Irazabalbeitia; Etaneta de Urnieta con Josean Amenabar y José Ramón Jauregui; Ontza de Andoain con José Ignacio Díez y Juan Manuel García; Zurriola con Iñaki Peral y Santiago Guevara, acompañados del presidente, Rafa Fernández Palomo, y Lourdes Aramburu y Basoetxea con María Navarro y Manu Alzola.

El jurado estaba compuesto por Visi Irizar, Tatus Fombellida, Amaia Ortuzar, Carol Archeli, Iker Zabaleta y Juanjo Mendioroz. Presentó el concurso el periodista Asier Odriozola y coordinó el evento Imanol Apalategui, presidente de Etiopía Utopía, que contó con 25 voluntarios. Se vendieron raciones de piparras y pintxos de merluza.

También se acercaron a la fiesta solidaria Xabi Zabaleta del restaurante Aratz y su esposa, Enara Urdanpilleta, con Pablo Ponce de Copilaser. También estaban Luis Mari Orzaiz y Luzia Da Silva con sus hijos Ane y Xabi.

Acompañó el buen tiempo y la fiesta resultó un éxito, consiguiendo una importante suma para Etiopía Utopía.