Concurso de christmas del RAC

El auditorio del Aquarium fue escenario de la entrega de premios del XXIX Concurso de Christmas RAC Gazte. Un año más, los miembros de RAC ... Gazte, y los hijos y nietos de los socios del Real Automóvil Club Vasco-Navarro desde los 5 a los 12 años, han participado en el tradicional concurso de dibujo con motivos navideños que el club de automovilistas convoca cada año.

En 2025 ha habido una muy alta participación por parte de los niños y niñas, cuyas obras han sido muy bien valoradas por el jurado compuesto por pintores, orfebres y otros artistas.

Con los peces nadando en la gran pecera vertical del salón de actos del Aquarium de San Sebastián como telón de fondo, durante la mañana del domingo 30 de noviembre se celebró la entrega de premios a los pequeños artistas.

Durante el acto, dirigido por Pedro Martínez de Artola, presidente del Real Automóvil Club Vasco Navarro, se procedió a la entrega de regalos de los ganadores en cada categoría, y se desveló la identidad del ganador absoluto de concurso: Manex Azkue, participante de Getaria y ganador en la categoría de 10 años.

En la categoría de 5 años ganó Covadonga Roquete, de Pamplona y en la de 6 años, lo hizo su hermano, Hugo Roquete. En la categoría de 7 años se impuso Ibai Tolosa, de San Sebastián; en la de 8 años la vencedora fue Maddi Garmendia, de Idiazabal; en la de 9, Ihintza Cofreces de Sosa; en la de 10, Manex Azkue, de Getaria; en la de 11, Maren Araujo, de Pasai San Pedro; y en la de 12, Lexuri Larrañaga, del concejo de Murua del municipio alavés de Zigoitia.

Durante la entrega de premios a los niños y niñas en el Aquarium, además de sus respectivos familiares, también participaron los componentes de la junta directiva del RACVN Lurdes Maiztegui y Hugo Barcaiztegui. También el gerente del club, Eduardo Martínez; el director del área deportiva, Iñigo Cuesta; la directora de la oficina de San Sebastián, María Sánchez; y la trabajadora de la sucursal donostiarra Mariasun Salsamendi.

Los dirigentes de la entidad, además de los ganadores y participantes de las diferentes categorías del concurso y familiares, pudieron disfrutar de una visita de las instalaciones del Aquarium donostiarra.