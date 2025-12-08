Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los niños y niñas premiadas posan con sus dibujos navideños, junto a directivos del RAC.

Gente de la ciudad

Concurso de christmas del RAC

Manex Azkue, de 10 años de Getaria, fue el ganador absoluto de los premios que se entregaron en el Aquarium

Joti Díaz

Joti Díaz

San Sebastián

Lunes, 8 de diciembre 2025, 12:12

El auditorio del Aquarium fue escenario de la entrega de premios del XXIX Concurso de Christmas RAC Gazte. Un año más, los miembros de RAC ... Gazte, y los hijos y nietos de los socios del Real Automóvil Club Vasco-Navarro desde los 5 a los 12 años, han participado en el tradicional concurso de dibujo con motivos navideños que el club de automovilistas convoca cada año.

